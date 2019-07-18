影／躲「漂漂河」洞窟抓女童猥褻 維持3年10月

2019-07-18 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



潘姓青年去年8月潛伏台北市「洛德城堡」水上樂園「漂漂河」洞窟，趁有女童靠近時，便拉住女童猥褻，台北地院依對未滿14歲女子強制猥褻罪2罪判他3年10月徒刑。潘上訴，高等法院今駁回。

潘去年8月12日犯案，同月28日又再犯，當時他甫滿18歲。其中1女童向父母表示被摸，家長報警，並在臉書社團上示警，案情曝光。潘聲稱有適應障礙、疑似戀童症等病狀。

台北地院囑託醫院做精神鑑定，潘自承心情不好就會約朋友到水上樂園「玩刺激的」、「看小女生」；潘擔心自己會犯案，有時還會刻意避開不看。精神鑑定結果也顯示，潘無認知及辨識障礙，而是對自我衝動的控制力不足。

三軍總醫院北投分院精神鑑定結果，認為潘「目前危險性為中度，再犯可能性為高度」。潘曾至馬偕醫院淡水院區就診，原因為挫折與壓力，在家裡容易情緒爆發，情緒一來就失控，警察還到家中處理。

北院認為，潘知道侵犯女童不適當，未因精神障礙或心智缺陷降低辨識能力，僅因要發洩壓力，3周內2度在光天化日下犯案，潘平日與父母親不睦，忤逆情況嚴重，父母拿生活費給兒子，都要擔心碰到兒子情緒不穩。北院指出潘個性固執、欠缺同理心，父母難以管教，若不給予相當懲罰，難矯正行為。

雖然潘與女童家屬和解，和解金也給付完畢，但都由視障的老父主導、促成，一審指「難認潘積極補償女童及家屬」，考量他對女童造成的傷害，加上1女童家長表示原諒，判3年10月徒刑。

潘不服一審判決，提上訴，他認為北院判決所依據的醫院鑑定報告不可採，應重新鑑定。潘也認為有「可憫恕」的情形，應依刑法59條規定減刑。

高等法院上午宣判，駁回上訴。高院認為，鑑定報告已綜合潘的身、心、家庭報告，是完整且妥適的鑑定，無不可採的情況。潘是因升學、異性交友方面挫折，在短時間內於兒童頻繁出入的場所猥褻女童，合議庭也認為不值得憫恕，沒有可減刑的餘地。