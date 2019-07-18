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嗆韓國瑜罵小英 他開金口就能衝民調 這次瞄準了…

小三產女冰箱留母乳漏餡 還帶幼女到元配家找老公

2019-07-18 08:02聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

女子「小綠」與男子「阿青」嘿咻產下女嬰，「阿青」的妻子在丈夫租住處冰箱內發現「小三」餵女嬰的母乳不動聲色，且小三曾帶女嬰到住處要找丈夫，丈夫始坦承與小三生了一個女兒，一、二審依妨害家庭罪將「小綠」判刑4月，得易科罰金。不得上訴。

判決書指出，「小綠」（化名）知「阿青」是「小芬」（化名）的配偶，於2013年4月至5月間，在「阿青」（化名）當時位在台中市的租屋處，與他發生性關係，並因此受孕，2014年2月8日產下一女，至2017年6月間，「小芬」經丈夫告知後提告。

同時，「小芬」在「小綠」搬離租住處後，曾前往「阿青」的租處，協助丈夫整理該處所，並發現「小綠」遺留於冰箱母乳，即知悉「小綠」與丈夫曾發生性行為並產下一女。 「小綠」坦承與他發生性關係並生女，但否認妨害家庭犯行，辯稱她不知「阿青」已婚，他第一次到她家，就跟她家人談到他是單身。 

「小芬」證稱，「小綠」於106年6月20日帶小孩到她住處，要求她去找「阿青」，隔天丈夫因自殺被送入醫院，她到醫院時，丈夫才告訴她，有跟外面的小姐生了一個女兒。她雖曾於公司冰箱發現母乳，但不覺得奇怪，所以未詢問丈夫母乳來源。

「阿青」證稱他認識「小綠」時，即告訴對方他仍有婚姻關係，「小綠」還表示「我這樣跟你在一起，會不會對不起大姐」，他說沒關係，只要將事情隱匿好，他能照顧她。

法官審酌，「小綠」明知「阿青」為有配偶之人，不顧「小芬」之感受，猶為相姦行為，破壞「小芬」對婚姻之信賴，侵害被害人家庭生活圓滿利益，予以判刑。

女子「小綠」與男子「阿青」嘿咻產下女嬰，經「阿青」的妻子提告，台中高分院依妨害家...
女子「小綠」與男子「阿青」嘿咻產下女嬰，經「阿青」的妻子提告，台中高分院依妨害家庭罪將「小綠」判刑4月，得易科罰金。不得上訴。本報系資料照
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母乳婚姻
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