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李婉鈺襲警遭判刑 深夜發文嗆：要組被惡警迫害聯盟

2019-07-18 03:17聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，被控妨害公務、強制未遂罪，台北地院昨依妨害公務罪判有期徒刑4月，另，強制未遂罪判她拘役20日，可易科罰金。李婉鈺昨曾回應，對與事實不符的部分希望有還原事實的機會，也表示會虛心檢討，但她今天凌晨突然在LINE媒體群組發文，質疑媒體報導消費她，更嗆「我要組織一個『被惡警迫害聯盟』」。

2017年11月28日晚間9點，李婉鈺藉口鄉親來訪，打電話邀約張碩文飲宴遭拒，29日凌晨前往張住處按大廈電鈴長達12分鐘、上樓拍張家鐵門，張碩文鄰居不堪受擾報案，李婉鈺後來與林姓、王姓兩警衝突，被依強制未遂，妨害公務罪起訴。

李婉鈺對妨害公務認罪、向警致歉，否認強制罪，批檢方濫用法條，台北地院依妨害公務罪判有期徒刑4月，另，強制未遂罪判她拘役20日，可易科罰金，可上訴。

李婉鈺昨曾親自在LINE媒體群組回應，「還沒有收到判決書所以不知道判決理由，但對判決結果有些遺憾，我一向是非分明，錯的我認錯但對與事實不符的部分還是希望有還原事實的機會。謝謝社會上所有朋友對婉鈺的指教和關心，我會虛心檢討，謝謝。」

不料李婉鈺今天凌晨接近2點左右，突然在LINE媒體群組中發文，貼出兩張媒體新聞報導的截圖，質疑一則圖說指她當初交保時「不肯面對媒體」、另一則新聞標題用「李婉鈺哭哭」，都不是事實，高分貝回嗆「我什麼時候不敢面對媒體了」、「我又有什麼（時候）哭哭了」，批評媒體「今天還在弄」、「有點職業道德好不好」，並大吐苦水說「我被吃豆腐還要被判刑已經很賭爛了，你們是想怎樣。」

李婉鈺更質疑，員警隨身密錄器為何剛好她人在2樓被打的畫面不見了。警方應該公布全部的監視器畫面，過程中兩個員警一個全身貼著她、一個壓住她胸部跟他講話，「我叫他手放開，他問我你要怎樣，還嚼著口香糖！」問群組中女記者「如果是你們呢？」李婉鈺強調，當下只有一個念頭，覺得警員對她都是這樣，對一般的老百姓更是過分吧，所以才非常不爽的，最後更說「我要組織一個『被惡警迫害聯盟』」。

李婉鈺也說，她是辛辛苦苦跑行程、沒有做任何生意來做民意代表的，你們（指媒體）憑什麼這樣侮辱她，她認為群組內的媒體絕大部分是見過面的記者，她也非常的願意和沒有見過面的人交朋友，希望媒體認識真正的李婉鈺，李婉鈺可以炒作的東西更多，而不是這種亂七八糟的事情。

新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，與警員發生衝突，台北地院昨依妨害公務...
新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，與警員發生衝突，台北地院昨依妨害公務罪判有期徒刑4月，她今天凌晨突然在LINE媒體群組發文，質疑媒體報導消費她，更嗆要組織一個「被惡警迫害聯盟」。圖／記者祁容玉翻攝
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新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，與警員發生衝突，台北地院昨依妨害公務...
新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，與警員發生衝突，台北地院昨依妨害公務罪判有期徒刑4月，她今天凌晨突然在LINE媒體群組發文，質疑媒體報導消費她，更嗆要組織一個「被惡警迫害聯盟」。圖／記者祁容玉翻攝
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新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，與警員發生衝突，台北地院昨依妨害公務...
新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，與警員發生衝突，台北地院昨依妨害公務罪判有期徒刑4月，她今天凌晨突然在LINE媒體群組發文，質疑媒體報導消費她，更嗆要組織一個「被惡警迫害聯盟」。圖／記者祁容玉翻攝
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新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，與警員發生衝突，台北地院昨依妨害公務...
新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，與警員發生衝突，台北地院昨依妨害公務罪判有期徒刑4月，她今天凌晨突然在LINE媒體群組發文，質疑媒體報導消費她，更嗆要組織一個「被惡警迫害聯盟」。圖／記者祁容玉翻攝
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新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，與警員發生衝突，台北地院昨依妨害公務罪判有期徒刑4月，她今天凌晨突然在LINE媒體群組發文，質疑媒體報導消費她，更嗆要組織一個「被惡警迫害聯盟」。圖／報系資料照片
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新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，與警員發生衝突，台北地院昨依妨害公務...
新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，與警員發生衝突，台北地院昨依妨害公務罪判有期徒刑4月，她今天凌晨突然在LINE媒體群組發文，質疑媒體報導消費她，更嗆要組織一個「被惡警迫害聯盟」。圖／記者祁容玉翻攝
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李婉鈺妨害公務張碩文
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