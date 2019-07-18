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中信銀：未賤賣不動產

2019-07-18 01:09聯合報 記者沈婉玉／台北報導

中信銀董事長室專委張明田（圖）先前因內湖購地案遭判刑，檢調懷疑張涉嫌於賤賣中信位...
中信銀董事長室專委張明田（圖）先前因內湖購地案遭判刑，檢調懷疑張涉嫌於賤賣中信位於台南的不動產及北市松壽大樓。 圖／聯合報系資料照片
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檢調單位調查中信銀董事長室專委張明田被控賤賣中信銀松壽大樓及台南不動產案，中信銀昨天指出，前信義區總部大樓（松壽大樓）因有保留權利、新舞台問題，導致兩度流標，降價後於二○一五年十一月以公開招標方式處分出售，閒置的台南不動產則因標的不佳而處分不易；上述不動產出售皆依公司流程決議辦理，近日相關消息與事實有出入，恐造成投資人與社會大眾誤解。

中信銀指出，松壽大樓位址優越，考量未來將設分行甚至因應業務擴大規模，出售時主張保留所有權百分之五，並保留未來興建新大樓所有權百分之廿的承購權利，與整棟建築的優先承買權。另外，松壽大樓內的「新舞臺」為北市府評定的文化景觀，要求未來原址興建的大樓必須保留並重現「新舞臺」風貌。

上述因素造成可使用空間減縮而影響投標意願與價值，中信銀表示，當時台北市不動產景氣走下坡，參與投標情形也不若預期，導致松壽大樓兩次流標。

中信銀指出，為求順利標售，參照外部獨立鑑價公司所出具的專業意見，出售底價自二一五億餘元，分兩次調整為一五一億餘元；調價過程都本於鑑價公司出具的意見，並依公司決策流程充分討論且呈請董事會決議後進行。

至於二○一二年八月間出售台南市東區北門路不動產案，中信銀表示，該不動產為無自用計畫的閒置資產，依銀行法規定原就應盡速處分，但本案基地畸零、房舍不堪使用，致處分不易。直到接獲承購需求後，承辦人才依公司規定流程並參照鑑價公司所出具意見辦理出售作業。

中信銀掏空
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