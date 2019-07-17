影／不法集團偷運保育鯨豚肉500公斤 被查獲竟稱鯊魚

2019-07-17 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



海巡署蘇澳海巡隊日前接獲情資，有中南部非法集團趁颱風來襲之際，欲從蘇澳地區載運保育類鯨豚肉返回南部販售，海巡隊上報第一巡防區組成專案小組偵查，今下午在收購貨車要上國五交流道之前，當場攔截起出貨車廂共計17袋、重達449.5公斤已遭肢解保育類鯨豚肉，全案經訊問後依《野生動物保育法》將林姓貨車車主移送法辦。

蘇澳海巡隊副隊長楊淇表示，日前接獲情資，有中南部集團利用颱風來襲之際，掩人耳目，欲北上收購保育類鯨豚肉，今天下午當貨車收購把遭肢解的鯨豚肉運上車後，專案小組人員一路尾隨跟監，在貨車正要上國五蘇澳交流道前攔下這輛車，起出保育類的鯨豚肉塊，立即通報縣府農業處確認，數量龐大。

林姓貨車車主當下辯稱「是鯊魚」，辦案人員再問他一次又說「不清楚啊，人家告訴我是鯊魚」。楊淇表示，全案依法送辦，並將循線追查不法集團的上游源頭。

鯨豚（含產製品）屬公告保育類野生動物，依《野生動物保育法》規定「不得騷擾、虐待、宰殺、或為其他利用」，如有違反，將依《野生動物保育法》處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬以上100萬以下罰金。