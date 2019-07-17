親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

內政部防颱PO文毀「國寶」 讓這些政壇大老都怒了

露西法案在台灣：立法禁止寵物買賣有用嗎？

影／不法集團偷運保育鯨豚肉500公斤 被查獲竟稱鯊魚

2019-07-17 22:03聯合報 記者戴永華╱即時報導

海巡署蘇澳海巡隊日前接獲情資，有中南部非法集團趁颱風來襲之際，欲從蘇澳地區載運保育類鯨豚肉返回南部販售，海巡隊上報第一巡防區組成專案小組偵查，今下午在收購貨車要上國五交流道之前，當場攔截起出貨車廂共計17袋、重達449.5公斤已遭肢解保育類鯨豚肉，全案經訊問後依《野生動物保育法》將林姓貨車車主移送法辦。

蘇澳海巡隊副隊長楊淇表示，日前接獲情資，有中南部集團利用颱風來襲之際，掩人耳目，欲北上收購保育類鯨豚肉，今天下午當貨車收購把遭肢解的鯨豚肉運上車後，專案小組人員一路尾隨跟監，在貨車正要上國五蘇澳交流道前攔下這輛車，起出保育類的鯨豚肉塊，立即通報縣府農業處確認，數量龐大。

林姓貨車車主當下辯稱「是鯊魚」，辦案人員再問他一次又說「不清楚啊，人家告訴我是鯊魚」。楊淇表示，全案依法送辦，並將循線追查不法集團的上游源頭。

鯨豚（含產製品）屬公告保育類野生動物，依《野生動物保育法》規定「不得騷擾、虐待、宰殺、或為其他利用」，如有違反，將依《野生動物保育法》處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬以上100萬以下罰金。

蘇澳海巡隊指出，若餐飲業者為消費者代為料理保育類野生動物亦屬違法行為，奉勸漁民勿貪近利捕殺鯨豚而觸法，民眾如發現不法情事亦可利用免付費報案服務電話「118」專線，海巡署將立即前往處理。

中南部不法集團趁著颱風來襲前，掩人耳目，北上收購保育鯨豚肉共17袋、500公斤，...
中南部不法集團趁著颱風來襲前，掩人耳目，北上收購保育鯨豚肉共17袋、500公斤，貨車司機還辯稱這是「鯊魚」。圖/縣政府提供
分享
中南部不法集團趁著颱風來襲前，掩人耳目，北上收購保育鯨豚肉共17袋、500公斤，...
中南部不法集團趁著颱風來襲前，掩人耳目，北上收購保育鯨豚肉共17袋、500公斤，貨車司機還辯稱這是「鯊魚」。圖/縣政府提供
分享

海巡署鯨豚蘇澳
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17

高思博質疑不起訴黃偉哲前後矛盾 南檢出面釋疑

2019-07-17 19:24

校園隨機抓女大生試圖脫衣褲 陸籍生涉半小時抓2女

2019-07-17 18:59

兒被密醫害死換不到一句道歉 母哭著離開法院

2019-07-17 18:18

影╱開直播演講指控縣長買票 前立委陳朝容判刑5月

2019-07-17 18:12

元祖少東大過年踹踢前岳父 和解不了遭判刑

2019-07-17 17:58

補習班主任疑為購物A學費 4年涉侵占6百多萬元

2019-07-17 15:23

熊抱家政婦跌坐大腿 男子改判8月還賠20萬元

2019-07-17 14:44

北所管理員監守自盜 侵占收容人金項鍊判1年

2019-07-17 14:23

亞泥登廣告批北高行判決 環團：停止造謠式恐嚇

2019-07-17 14:22

開車轉彎輾死躺車道醉漢 未減速有罪

2019-07-17 14:19

影／女投資乙太幣虧400萬輕生 父告法尼

2019-07-17 14:17

影／遭惡搞圖文酸「罷韓才能繼續A」尹立報警擬提告

2019-07-17 14:14

夜闖張碩文宅襲警遭判4月 李婉鈺：我一向是非分明

2019-07-17 14:14

李婉鈺按鈴、襲警 判有期4月、拘役20天

2019-07-17 14:12

因政治力沒錄取指揮要國賠？ 傳藝：國樂造詣不足

2019-07-17 14:06

不滿戴綠帽上摩鐵堵姦夫 人夫友人徵信業者都判刑

2019-07-17 13:23

國中女教師衝旅館抓姦 竟反挨告判刑

2019-07-17 13:22

愛不到女秘書發文批「花蝴蝶」 男同事挨告要賠20萬元

2019-07-17 12:07

「我是英勇的父親」 他掐死2歲兒子判無罪確定

2019-07-17 11:38

李婉鈺按電鈴15分鐘有罪 法官：她讓張碩文老婆很尷尬

2019-07-17 11:32

開車轉彎輾過躺在車道的醉漢 法官指未減速判有罪

2019-07-17 11:23

「鐵面怪客」隨機砍人 高院改依傷害罪判2年

2019-07-17 11:17

印度珠寶商發不出薪水 員工動歪腦筋騙珠寶

2019-07-17 10:59

網路紅人「吃屎哥」 騎機車衝上國道直播吃癟

2019-07-17 10:32

李婉鈺夜闖張碩文宅還襲警求緩刑 法官不准仍判刑4月

2019-07-17 10:12

苗縣議員張志宇當選無效之訴 一審判決駁回

2019-07-17 10:12

酒後黑槍插腰際被盤查 運將狂譙員警處拘役30日

2019-07-17 10:05

直銷男與大7歲女同事嘿咻 辯知她有小孩不知有老公

2019-07-17 07:38

7年4度酒駕 這次撞死人

2019-07-17 00:33

酒駕害死女友冥婚 再撞死人判6年半

2019-07-17 00:29

路坑慘摔男求國賠 高雄市府：洞不小應能注意

2019-07-16 20:30

李晶玉半月連贏3訴訟 這次換華視賠20萬

2019-07-16 17:58

合夥被拖下水？ 張淑晶合夥人獲判無罪

2019-07-16 17:15

影╱鈕承澤強制性交開庭 他又騎著腳踏車出庭

2019-07-16 17:12

買房5年才知有人暴斃飄屍臭 他求償法官認定「非凶宅」

2019-07-16 16:59
看更多

熱門文章

台大爆紅正妹醫師為非洲義診募款 手寫筆記曝光！

2019-07-17 10:14

獨／少女疑毒趴暴斃 飯店人員驚：她只穿內褲躺床上

2019-07-17 13:10

釣蝦場暴打群架落水 長髮熱褲少婦淡定掛餌下竿

2019-07-17 10:59

尋母24年警助圓夢 女兒激動：完成父親遺願

2019-07-17 10:59

女子投資乙太幣礦機虧400萬輕生 父悲痛：詐團害死人！

2019-07-17 11:23

17歲女猝死丟包摩鐵 疑吸食過量毒品

2019-07-17 10:40

直銷男與大7歲女同事嘿咻 辯知她有小孩不知有老公

2019-07-17 07:38

租屋12年沒冷氣受不了了！她問：水冷扇和移動式冷氣怎麼選？

2019-07-17 14:18

「我是英勇的父親」 他掐死2歲兒子判無罪確定

2019-07-17 11:38

台南少女猝死台中摩鐵 母淚訴「女兒很乖」

2019-07-17 13:18

李婉鈺按電鈴15分鐘有罪 法官：她讓張碩文老婆很尷尬

2019-07-17 11:32

網路紅人「吃屎哥」 騎機車衝上國道直播吃癟

2019-07-17 10:32

土豪哥翻版？少女扮貓女陳屍摩鐵 警：千萬別碰毒

2019-07-17 14:44

少女疑參加性愛毒趴致死 中檢聲請羈押3男被駁回

2019-07-17 11:37

網傳女子勸移車遭砍死 警方澄清為謠言勿再流傳

2019-07-17 16:28

超毛！車禍後下車拍照 網友驚見駕駛座還有個她…

2019-07-17 13:57

提升阻絕防禦能力 警友站為警察添購戰鬥盾牌

2019-07-17 12:56

後照鏡死角 祖父倒車輾死1歲孫

2019-07-17 00:45

苗栗連3起溺水意外 消防局提醒「4不1沒有」安全守則

2019-07-17 08:54

影／台62甲線貨櫃車追撞大塞車 後車駕駛受困動彈不得

2019-07-17 14:01

高雄瑞祥高中火警！ 太陽能光電設備起火

2019-07-17 12:51

台南七股大潭小貨車與休旅車車禍 1受困7輕傷送醫

2019-07-17 18:56

李婉鈺夜闖張碩文宅還襲警求緩刑 法官不准仍判刑4月

2019-07-17 10:12

新莊1女子持利剪戳人 刺完還大笑離開現場

2019-07-17 21:51

兒子嫌棄冰箱「白色布丁」難吃 爸疑惑一看傻眼…

2019-07-17 15:23

討生活的無奈！男子兼差透早騎車送羊奶車禍身亡

2019-07-17 17:04

17歲少女疑毒趴致死 台中地檢今相驗釐清死因

2019-07-17 11:01

誇張！水泥車鑽小巷扯斷電線桿壓傷女騎士

2019-07-16 23:31

酒駕害死女友冥婚 再撞死人判6年半

2019-07-17 00:29

高雄海音中心傳工安意外 1工人自12公尺屋頂墜地死亡

2019-07-17 20:24

顧客不顧冷氣安裝師安危 為自身舒適催促逼工

2019-07-17 18:41

影／新竹市第1警分局獲贈偵防車 今天啟用

2019-07-17 11:33

兒被密醫害死換不到一句道歉 母哭著離開法院

2019-07-17 18:18

老調查官挺「摔筆案」丟官學弟 蔡清祥：錯了就改正

2019-07-17 16:35

以為老公中風喪失性能力 未料他向小三展雄風

2019-07-17 21:16

專找台灣女灌迷湯？東區外籍男強迫推銷還性騷

2019-07-17 11:21

送別勇警李承翰 全台火車鳴笛哀悼

2019-07-17 00:27

旅館、租賃車淪犯罪溫床？警轟：業者別只顧荷包不通報

2019-07-17 17:56

影／遭惡搞圖文酸「罷韓才能繼續A」尹立報警擬提告

2019-07-17 14:14

大甲警分局「小山」獲全國績優警勤區表揚 里民均讚他

2019-07-17 09:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top