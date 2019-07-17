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調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17聯合報 記者張宏業╱即時報導

調查局發聲明指出，有關轉傳「蘇院長簽名」影片訊息部分，經核對顏員轉傳貼圖時點，確認顏員係於收到貼圖後，隨即轉傳「東海同學」群組及「展抱18期」群組，直到「東海同學」群組另一同學告知係假訊息後，始先後於該2群組收回訊息。

顏員於自述報告，稱轉傳至「展抱18期」群組，係為提醒假訊息，未及完成警語等說詞，與事實不符。有關轉傳「同婚立法」圖片部分，經查顏員確於5月19日轉傳至「偶突發」群組。顏員對上述轉傳情事，坦承係一時失慮，願意切身反省，勇於承擔責任。

顏員轉傳之「展抱18期」群組，係代表本局調查班18期，含現任及退休、離職同仁，群組名稱明顯可辨明係本局人員交誼群組；本局高雄市調查處「偶突發」群組，更是該處對組長以上幹部轉達政令、業務指示之工作群組。

調查局指出，顏員於該2群組轉傳指涉院長參加員警公祭摔筆及政府同婚立法有隱情等不實及評論之訊息，經媒體披露後，不僅渠個人遭受外界質疑其立場偏頗、行政不中立，並重挫本局局譽。

本局以顏員身為查緝假訊息業務主管，未能以身作則，率性轉傳未經證實真偽之不實訊息，造成社會大眾質疑本局的專業度、公正性、中立性，影響本局長期建立執法行政中立的信譽，嚴重斲傷調查局形象。

本案調查均依相關證據認定，綜合考量顏員職務、身分、是否據實陳述、造成局譽重大損失等情，依「法務部調查局調查人員獎懲標準表」、公務人員考績法施行細則第13條第1項第2款2目「有下列情形之一者，一次記一大過：違反紀律或言行不檢，致損害公務人員聲譽，...，有確實證據者。」等規定，並經考績會審議程序，議決予以記一大過處分。

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