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高思博質疑不起訴黃偉哲前後矛盾 南檢出面釋疑

2019-07-17 19:24聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市長黃偉哲被控違法收受政治獻金喬事未申報案，台南地檢署已偵結予以不起訴處分，告發人高思博今天發出聲明表達不服，他質疑檢方論證自我矛盾，牴觸過去各司法單位的偵辦結果，即使檢方認定黃偉哲僅涉及行政罰，就應執行，否則他將向監察院舉發南檢失職。南檢強調，黃違反行政罰部分，於本案偵結後，另函請受理申報機關本於權責依法處理。

台南地檢署指出，前案偵查中起訴貪汙所憑的證據，經過法院歷審的審理，已有不同。且前案貪汙案件的構成要件，與本案告發被告涉及政治獻金法有關刑責的構成要件不同。檢察官綜合前貪汙案件於偵審中的全部事證，及本案另行調查所得證據，仍無法認定被告知悉或收受其助理向蘇姓總經理收受的政治獻金，也無法確認被告收受政治獻金的時點。

高思博表示，他於去年競選台南市長期間提出告發，原本他決意在選後放下，不再追究，但南檢不起訴的內容太有問題，他不得不就事論事，指出南檢其中矛盾之處。

高說明，2008年時，台南地檢署依貪汙治罪條例起訴黃偉哲，證明當時地檢署認定黃偉哲有收錢的事實。今天，地檢署不起訴的理由，竟然是無法證明黃偉哲收到錢，這不是前後矛盾嗎？其次，在100年的判決書中，高等法院在判決書中指出，黃偉哲確實有收取現金，但因沒有足夠證據證明對價關係，所以判定貪汙罪無罪，但有收到錢是法院認證的。

高認為，既然2008年的地檢署跟2011年的高等法院，都認定有收錢這件事，並將這筆錢認定為「政治獻金」。這次地檢署不就是一次推翻自己跟高院過往的判斷呢。南檢既然覺得這屬於行政罰的問題，就請移送監察院跟內政部處理，盡到公務人員的責任與義務。

台南地檢署強調，黃違反行政罰部分，於本案偵結後，另函請受理申報機關本於權責依法處...
台南地檢署強調，黃違反行政罰部分，於本案偵結後，另函請受理申報機關本於權責依法處理。圖／本報資料照
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黃偉哲政治獻金貪汙
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