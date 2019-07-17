高思博質疑不起訴黃偉哲前後矛盾 南檢出面釋疑

2019-07-17 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市長黃偉哲被控違法收受政治獻金喬事未申報案，台南地檢署已偵結予以不起訴處分，告發人高思博今天發出聲明表達不服，他質疑檢方論證自我矛盾，牴觸過去各司法單位的偵辦結果，即使檢方認定黃偉哲僅涉及行政罰，就應執行，否則他將向監察院舉發南檢失職。南檢強調，黃違反行政罰部分，於本案偵結後，另函請受理申報機關本於權責依法處理。

台南地檢署指出，前案偵查中起訴貪汙所憑的證據，經過法院歷審的審理，已有不同。且前案貪汙案件的構成要件，與本案告發被告涉及政治獻金法有關刑責的構成要件不同。檢察官綜合前貪汙案件於偵審中的全部事證，及本案另行調查所得證據，仍無法認定被告知悉或收受其助理向蘇姓總經理收受的政治獻金，也無法確認被告收受政治獻金的時點。

高思博表示，他於去年競選台南市長期間提出告發，原本他決意在選後放下，不再追究，但南檢不起訴的內容太有問題，他不得不就事論事，指出南檢其中矛盾之處。

高說明，2008年時，台南地檢署依貪汙治罪條例起訴黃偉哲，證明當時地檢署認定黃偉哲有收錢的事實。今天，地檢署不起訴的理由，竟然是無法證明黃偉哲收到錢，這不是前後矛盾嗎？其次，在100年的判決書中，高等法院在判決書中指出，黃偉哲確實有收取現金，但因沒有足夠證據證明對價關係，所以判定貪汙罪無罪，但有收到錢是法院認證的。