校園隨機抓女大生試圖脫衣褲 陸籍生涉半小時抓2女

2019-07-17 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



淡江大學一名大陸籍男學生，今年5月在校園內隨機抓住女大生肩膀，試圖強脫衣褲，幸好經便利商店店員出面阻止，但他在約半小時後，又在校園樓梯間，強抓另一名女大生肩膀，幸好經教官及時制止。士林地檢署日前偵結，認為陸生行為尚未達到強制猥褻程度，以強制罪嫌起訴。

20歲陸籍生坦承，今年5月21日上午7點左右，從後方抓2名女生肩膀，「想要摸身體」。監視器畫面顯示，陸籍生在文學館外人行道，從後方抓住正要前往上課的女大生，女大生遭到拖行，但也強力掙扎，最後由路過的便利商店店員出面救援，離開現場。

第一名被害女大生供稱，嫌犯有試圖要脫掉她的外套、扯掉她的長褲，應該是想要限制行動，拉到某個地方，再做一些事，過程中「面無表情」，沒有說話，不記得有被碰到隱私部位。

不料半小時內，陸籍生在校園大樓的樓梯間，再鎖定另名女大生，隨即上前從後方抓住肩膀，將人推到牆壁前，幸好教官及時趕到制止行為。第二名女大生供稱，嫌犯抓住她的肩膀推往牆壁，認為嫌犯「應是有攻擊傾向的人，應該沒有要幹嘛」。