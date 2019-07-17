高思博指南檢不起訴黃偉哲前後矛盾 南檢：禁得起考驗

2019-07-17 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市長黃偉哲在2007年競擔任立委期間，被告發涉及政治獻金案違法，台南地檢署偵查終結昨天不起訴。告發人前立委高思博今天說，黃2007年5月4日被控收受墓園開發公司1百萬元政治獻金，2008年時南檢依貪汙治罪嫌起訴黃，證明當時地檢署認定黃有收到錢，前天地檢署不起訴的理由，竟然是無法證明黃偉哲收到錢，「這不是前後矛盾嗎？」

南檢回應說，前案偵查中起訴貪汙所憑的事證，經過法院歷審的審理認定，已有不同。且前案貪汙案件的構成要件，與本案告發被告涉及政治獻金法有關刑責的構成要件不同。檢察官綜合前貪汙案件於偵審中全部事證，及本案另行調查所得證據，仍無法認定被告知悉或收受其助理向蘇姓總經理收受政治獻金，亦無法確認被告收受政治獻金的時點，南檢不起訴，禁得起考驗。違反行政罰部分，另函請受理申報機關本於權責依法處理。

對於此事，黃偉哲重申尊重，他說，目前他以市政為重，至於個人選舉的事情耗費許多司法資源，對此他向社會表示歉意。

高思博說，高等法院在2011判決書中指出，黃偉哲確實有收取現金，但因沒有足夠證據證明對價關係，所以判定貪汙罪無罪，但有收到錢是法院認證的。

高思博表示，2008年地檢署跟2011年高等法院，都認定有收錢這件事，並將這筆錢認定為「政治獻金」。2019年的地檢署不就是一次推翻自己跟高院的判斷，「怎麼對法院的判斷交代呢？」，南檢既然覺得這屬於行政罰的問題，要快移送監察院跟內政部處理，公務員知情一定要協助處理的義務。