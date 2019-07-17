親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

輕颱丹娜絲再東修 最快八點半解除陸上警報

輕颱丹娜絲往東偏！恆春半島、屏東解除陸警

兒被密醫害死換不到一句道歉 母哭著離開法院

2019-07-17 18:18聯合報 記者王宏舜╱即時報導

輕艇國手徐子鈞因車禍成植物人，密醫林愈翔、妻子陳窈萱稱可用「幹細胞治療」，徐的父母支付近120萬元，讓林、陳替兒子注射針劑，持塑膠板拍打腿部，詎料竟死亡。士林地院依醫師法判林、陳婦各4年6月、1年6月徒刑，兩人和檢方都上訴。高等法院今辯論終結，林堅稱拍打是「民俗療法」，可促進血液循環；徐母控訴這對夫妻「只向法官道歉」，她無法接受兒子「得而復失」，請求法官重判。

19歲徐子鈞是第二名在林愈翔的診所送命的人。林原先在板橋經營杏鑫診所，找放射師邱平滿以另名黃姓醫師名義「報備支援」看診，2014年10月29日，一名洪老先生因眼瞼肌無力症，由女兒偕同求診，林替他電療、注射麻醉劑，洪老先生昏迷。林找來邱幫忙，邱對洪注射數針腎上腺素、強心針，洪因麻醉劑及急救不當死亡。

徐子鈞2015年騎車遭撞成植物人，父母希望他好轉，林愈翔夫妻向家屬謊稱是經營春寧診所的「廖醫師」，可以利用幹細胞治療方式，使徐子鈞康復。徐的父母信以為真，6月將兒子轉院入住春寧診所，隔月支付119萬9000元醫藥費。林收到款項後，替徐子鈞注射6劑不明針劑，且拿塑膠板狂打徐的雙腿「治療肌肉萎縮」，但7月26日早上6點，徐抽蓄，經送台大醫院急救，早上8點不治。

高檢署檢察官今表示，林用塑膠板拍打致徐子鈞死亡，這部分是否另構成過失致死，請合議庭審酌。

陳窈萱的辯護律師周紫涵表示，林用的是民俗療法的一種，「女孩子就知道」。她說，「讓微血管破裂後，細胞再生，循環好一點」，被告有兩名子女，希望法官能讓陳女緩刑。

徐母憤怒地說，案子快4年了，沒有聽過被告道歉過，上一回兩人道歉「是對法官的道歉，不是對我」，兒子車禍讓她難受，但更痛苦的是「得而復失」，短短幾個小時又失去他。徐母哭著說，當時她一直阻止林愈翔拍打，但卻被叫出去，她的記憶都停留在2015年，身心俱疲，而這對夫妻從頭到尾都不認罪，竟還用「有小孩」要求緩刑。

審判長感嘆，徐子鈞是在7月26日過世，希望被告在此之前能對被害家屬有所表示，「為自己救贖」，諭知24日宣判。徐母無法抑制情緒，一邊流淚、一手摀住臉龐步出法庭。

密醫林愈翔1年內因醫療行為致2病患死亡。資料照片。記者王宏舜／攝影
密醫林愈翔1年內因醫療行為致2病患死亡。資料照片。記者王宏舜／攝影
分享

夫妻醫師植物人
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

校園隨機抓女大生試圖脫衣褲 陸籍生涉半小時抓2女

2019-07-17 18:59

元祖少東大過年踹踢前岳父 和解不了遭判刑

2019-07-17 17:58

高思博質疑不起訴黃偉哲前後矛盾 南檢出面釋疑

2019-07-17 19:24

補習班主任疑為購物A學費 4年涉侵占6百多萬元

2019-07-17 15:23

熊抱家政婦跌坐大腿 男子改判8月還賠20萬元

2019-07-17 14:44

北所管理員監守自盜 侵占收容人金項鍊判1年

2019-07-17 14:23

亞泥登廣告批北高行判決 環團：停止造謠式恐嚇

2019-07-17 14:22

開車轉彎輾死躺車道醉漢 未減速有罪

2019-07-17 14:19

影／女投資乙太幣虧400萬輕生 父告法尼

2019-07-17 14:17

影／遭惡搞圖文酸「罷韓才能繼續A」尹立報警擬提告

2019-07-17 14:14

夜闖張碩文宅襲警遭判4月 李婉鈺：我一向是非分明

2019-07-17 14:14

李婉鈺按鈴、襲警 判有期4月、拘役20天

2019-07-17 14:12

因政治力沒錄取指揮要國賠？ 傳藝：國樂造詣不足

2019-07-17 14:06

不滿戴綠帽上摩鐵堵姦夫 人夫友人徵信業者都判刑

2019-07-17 13:23

國中女教師衝旅館抓姦 竟反挨告判刑

2019-07-17 13:22

愛不到女秘書發文批「花蝴蝶」 男同事挨告要賠20萬元

2019-07-17 12:07

「我是英勇的父親」 他掐死2歲兒子判無罪確定

2019-07-17 11:38

李婉鈺按電鈴15分鐘有罪 法官：她讓張碩文老婆很尷尬

2019-07-17 11:32

開車轉彎輾過躺在車道的醉漢 法官指未減速判有罪

2019-07-17 11:23

「鐵面怪客」隨機砍人 高院改依傷害罪判2年

2019-07-17 11:17

印度珠寶商發不出薪水 員工動歪腦筋騙珠寶

2019-07-17 10:59

網路紅人「吃屎哥」 騎機車衝上國道直播吃癟

2019-07-17 10:32

李婉鈺夜闖張碩文宅還襲警求緩刑 法官不准仍判刑4月

2019-07-17 10:12

苗縣議員張志宇當選無效之訴 一審判決駁回

2019-07-17 10:12

酒後黑槍插腰際被盤查 運將狂譙員警處拘役30日

2019-07-17 10:05

直銷男與大7歲女同事嘿咻 辯知她有小孩不知有老公

2019-07-17 07:38

7年4度酒駕 這次撞死人

2019-07-17 00:33

酒駕害死女友冥婚 再撞死人判6年半

2019-07-17 00:29

路坑慘摔男求國賠 高雄市府：洞不小應能注意

2019-07-16 20:30

李晶玉半月連贏3訴訟 這次換華視賠20萬

2019-07-16 17:58

合夥被拖下水？ 張淑晶合夥人獲判無罪

2019-07-16 17:15

影╱鈕承澤強制性交開庭 他又騎著腳踏車出庭

2019-07-16 17:12

買房5年才知有人暴斃飄屍臭 他求償法官認定「非凶宅」

2019-07-16 16:59

影／砂石車逼車與逆向交警車全都錄 6千元當場噴飛

2019-07-16 16:32

「一日檢察官」觀看破百萬 創下司法史最高紀錄

2019-07-16 16:24

涉收百萬政治獻金案不起訴 黃偉哲除了尊重還這樣說

2019-07-16 15:39

黃偉哲被控收百萬政治獻金未申報 南檢查無實證不起訴

2019-07-16 14:50

誆賣SBS演唱會門票 辯「椎間盤突出」不想坐牢

2019-07-16 14:33

投資露營車吸金24億被判刑 連3位律師都曾因此被告發

2019-07-16 14:31
看更多

熱門文章

台大爆紅正妹醫師為非洲義診募款 手寫筆記曝光！

2019-07-17 10:14

獨／少女疑毒趴暴斃 飯店人員驚：她只穿內褲躺床上

2019-07-17 13:10

釣蝦場暴打群架落水 長髮熱褲少婦淡定掛餌下竿

2019-07-17 10:59

天氣熱到爆 連74年前二戰遺留的未爆彈都自燃

2019-07-16 22:19

尋母24年警助圓夢 女兒激動：完成父親遺願

2019-07-17 10:59

女子投資乙太幣礦機虧400萬輕生 父悲痛：詐團害死人！

2019-07-17 11:23

直銷男與大7歲女同事嘿咻 辯知她有小孩不知有老公

2019-07-17 07:38

17歲女猝死丟包摩鐵 疑吸食過量毒品

2019-07-17 10:40

租屋12年沒冷氣受不了了！她問：水冷扇和移動式冷氣怎麼選？

2019-07-17 14:18

憲兵預財士侵占阿兵哥洗衣費 竟拿錢上酒店

2019-07-16 21:59

重機騎士不明原因慘死台65線 警籲民眾提供畫面釐清

2019-07-16 21:02

「我是英勇的父親」 他掐死2歲兒子判無罪確定

2019-07-17 11:38

李婉鈺按電鈴15分鐘有罪 法官：她讓張碩文老婆很尷尬

2019-07-17 11:32

網路紅人「吃屎哥」 騎機車衝上國道直播吃癟

2019-07-17 10:32

台南少女猝死台中摩鐵 母淚訴「女兒很乖」

2019-07-17 13:18

土豪哥翻版？少女扮貓女陳屍摩鐵 警：千萬別碰毒

2019-07-17 14:44

影／垃圾車司機4度酒駕撞死晨運婦引公憤 中警：酒駕零容忍

2019-07-16 20:31

少女疑參加性愛毒趴致死 中檢聲請羈押3男被駁回

2019-07-17 11:37

超毛！車禍後下車拍照 網友驚見駕駛座還有個她…

2019-07-17 13:57

網傳女子勸移車遭砍死 警方澄清為謠言誤再流傳

2019-07-17 16:28

後照鏡死角 祖父倒車輾死1歲孫

2019-07-17 00:45

苗栗連3起溺水意外 消防局提醒「4不1沒有」安全守則

2019-07-17 08:54

李婉鈺夜闖張碩文宅還襲警求緩刑 法官不准仍判刑4月

2019-07-17 10:12

影／台62甲線貨櫃車追撞大塞車 後車駕駛受困動彈不得

2019-07-17 14:01

提升阻絕防禦能力 警友站為警察添購戰鬥盾牌

2019-07-17 12:56

傳基隆分院拒收溺水童 三總：與事實不符

2019-07-16 20:13

中信購地案擴大 老臣張明田兄弟2人羈押禁見

2019-07-16 19:40

路坑慘摔男求國賠 高雄市府：洞不小應能注意

2019-07-16 20:30

兒子嫌棄冰箱「白色布丁」難吃 爸疑惑一看傻眼…

2019-07-17 15:23

誇張！水泥車鑽小巷扯斷電線桿壓傷女騎士

2019-07-16 23:31

17歲少女疑毒趴致死 台中地檢今相驗釐清死因

2019-07-17 11:01

高雄瑞祥高中火警！ 太陽能光電設備起火

2019-07-17 12:51

酒駕害死女友冥婚 再撞死人判6年半

2019-07-17 00:29

影／新竹市第1警分局獲贈偵防車 今天啟用

2019-07-17 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top