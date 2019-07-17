兒被密醫害死換不到一句道歉 母哭著離開法院

2019-07-17 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



輕艇國手徐子鈞因車禍成植物人，密醫林愈翔、妻子陳窈萱稱可用「幹細胞治療」，徐的父母支付近120萬元，讓林、陳替兒子注射針劑，持塑膠板拍打腿部，詎料竟死亡。士林地院依醫師法判林、陳婦各4年6月、1年6月徒刑，兩人和檢方都上訴。高等法院今辯論終結，林堅稱拍打是「民俗療法」，可促進血液循環；徐母控訴這對夫妻「只向法官道歉」，她無法接受兒子「得而復失」，請求法官重判。

19歲徐子鈞是第二名在林愈翔的診所送命的人。林原先在板橋經營杏鑫診所，找放射師邱平滿以另名黃姓醫師名義「報備支援」看診，2014年10月29日，一名洪老先生因眼瞼肌無力症，由女兒偕同求診，林替他電療、注射麻醉劑，洪老先生昏迷。林找來邱幫忙，邱對洪注射數針腎上腺素、強心針，洪因麻醉劑及急救不當死亡。

徐子鈞2015年騎車遭撞成植物人，父母希望他好轉，林愈翔夫妻向家屬謊稱是經營春寧診所的「廖醫師」，可以利用幹細胞治療方式，使徐子鈞康復。徐的父母信以為真，6月將兒子轉院入住春寧診所，隔月支付119萬9000元醫藥費。林收到款項後，替徐子鈞注射6劑不明針劑，且拿塑膠板狂打徐的雙腿「治療肌肉萎縮」，但7月26日早上6點，徐抽蓄，經送台大醫院急救，早上8點不治。

高檢署檢察官今表示，林用塑膠板拍打致徐子鈞死亡，這部分是否另構成過失致死，請合議庭審酌。

陳窈萱的辯護律師周紫涵表示，林用的是民俗療法的一種，「女孩子就知道」。她說，「讓微血管破裂後，細胞再生，循環好一點」，被告有兩名子女，希望法官能讓陳女緩刑。

徐母憤怒地說，案子快4年了，沒有聽過被告道歉過，上一回兩人道歉「是對法官的道歉，不是對我」，兒子車禍讓她難受，但更痛苦的是「得而復失」，短短幾個小時又失去他。徐母哭著說，當時她一直阻止林愈翔拍打，但卻被叫出去，她的記憶都停留在2015年，身心俱疲，而這對夫妻從頭到尾都不認罪，竟還用「有小孩」要求緩刑。