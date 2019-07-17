元祖少東大過年踹踢前岳父 和解不了遭判刑

2019-07-17 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



元祖食品少東張乙濤與前妻藍婉綺離婚後，前年1月張前往高雄的前岳父住處欲探視孩子，卻遭控踹傷前岳父，被依傷害罪起訴。張乙濤審理時否認踢人，並表示於另個財產分配民事訴訟有付前妻人民幣100萬元，她允諾此案撤告，不過藍父不願撤告，高雄地院認定未和解，依犯傷害罪處張拘役50日，易科罰金5萬元。可上訴。

據了解，張乙濤與藍婉綺2006年結婚，2016年台北地院判兩人離婚，3個子女由女方監護，張可以會面；但2人之間已撕破臉，不少糾紛對薄公堂，張提告前妻涉盜用印章匯走610萬元，二審高等法院依犯偽造私文書罪，判藍女8月徒刑，宣告緩刑2年定讞。

判決指出，前年1月30日大年初三，張乙濤到高雄的前妻住處探視孩子時，不顧藍姓前岳父的反對，持續坐在客廳沙發上拿手機錄影，前岳父勸阻無效欲伸手阻止，張卻向前踢害藍重心往後跌倒，造成腰部挫傷、右下背挫傷等傷。

張乙濤審理時否認踢人，辯稱當時藍姓前岳父「要搶我的手機，阻止我攝影，當下我就嚇到」，但他並沒有做任何動作。張的律師也指，張只是無意識、反射性的自保動作。

法官勘驗監視器影像，張乙濤當時有將右腿前伸，朝向藍姓前岳父，藍隨即向後傾倒在地上，且張還說「幹嘛啦！」顯然對藍要拿他手機不耐煩，有意踹踢要前岳父遠離，不採信張的說法。

張乙濤另指出，另一案和藍女的夫妻剩餘財產分配事件民事官司中，藍女承諾他給付人民幣100萬元調解，保證她父親就撤回此傷害案告訴，他才答應做調解筆錄並依約付錢。