親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

放不下的黑孩子們 「孩子的書屋」陳爸未竟的遺憾

輕颱丹娜絲來襲 預估這兩天影響最劇

元祖少東大過年踹踢前岳父 和解不了遭判刑

2019-07-17 17:58聯合報 記者林伯驊╱即時報導

元祖食品少東張乙濤與前妻藍婉綺離婚後，前年1月張前往高雄的前岳父住處欲探視孩子，卻遭控踹傷前岳父，被依傷害罪起訴。張乙濤審理時否認踢人，並表示於另個財產分配民事訴訟有付前妻人民幣100萬元，她允諾此案撤告，不過藍父不願撤告，高雄地院認定未和解，依犯傷害罪處張拘役50日，易科罰金5萬元。可上訴。

據了解，張乙濤與藍婉綺2006年結婚，2016年台北地院判兩人離婚，3個子女由女方監護，張可以會面；但2人之間已撕破臉，不少糾紛對薄公堂，張提告前妻涉盜用印章匯走610萬元，二審高等法院依犯偽造私文書罪，判藍女8月徒刑，宣告緩刑2年定讞。

判決指出，前年1月30日大年初三，張乙濤到高雄的前妻住處探視孩子時，不顧藍姓前岳父的反對，持續坐在客廳沙發上拿手機錄影，前岳父勸阻無效欲伸手阻止，張卻向前踢害藍重心往後跌倒，造成腰部挫傷、右下背挫傷等傷。

張乙濤審理時否認踢人，辯稱當時藍姓前岳父「要搶我的手機，阻止我攝影，當下我就嚇到」，但他並沒有做任何動作。張的律師也指，張只是無意識、反射性的自保動作。

法官勘驗監視器影像，張乙濤當時有將右腿前伸，朝向藍姓前岳父，藍隨即向後傾倒在地上，且張還說「幹嘛啦！」顯然對藍要拿他手機不耐煩，有意踹踢要前岳父遠離，不採信張的說法。

張乙濤另指出，另一案和藍女的夫妻剩餘財產分配事件民事官司中，藍女承諾他給付人民幣100萬元調解，保證她父親就撤回此傷害案告訴，他才答應做調解筆錄並依約付錢。

不過藍父出庭表示，並不是那件民事的調解當事人，不願意做到女兒承諾，不會撤告，法官於是仍依犯傷害罪，處張乙濤拘役50日，易科罰金5萬元。

元祖食品少東張乙濤遭控涉嫌踹傷前岳父，高雄地院依犯傷害罪處拘役50日，得易科罰金...
元祖食品少東張乙濤遭控涉嫌踹傷前岳父，高雄地院依犯傷害罪處拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。圖／本報資料照
分享

傷害罪人民幣離婚
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

熊抱家政婦跌坐大腿 男子改判8月還賠20萬元

2019-07-17 14:44

補習班主任疑為購物A學費 4年涉侵占6百多萬元

2019-07-17 15:23

北所管理員監守自盜 侵占收容人金項鍊判1年

2019-07-17 14:23

亞泥登廣告批北高行判決 環團：停止造謠式恐嚇

2019-07-17 14:22

開車轉彎輾死躺車道醉漢 未減速有罪

2019-07-17 14:19

影／女投資乙太幣虧400萬輕生 父告法尼

2019-07-17 14:17

影／遭惡搞圖文酸「罷韓才能繼續A」尹立報警擬提告

2019-07-17 14:14

夜闖張碩文宅襲警遭判4月 李婉鈺：我一向是非分明

2019-07-17 14:14

李婉鈺按鈴、襲警 判有期4月、拘役20天

2019-07-17 14:12

因政治力沒錄取指揮要國賠？ 傳藝：國樂造詣不足

2019-07-17 14:06

不滿戴綠帽上摩鐵堵姦夫 人夫友人徵信業者都判刑

2019-07-17 13:23

國中女教師衝旅館抓姦 竟反挨告判刑

2019-07-17 13:22

愛不到女秘書發文批「花蝴蝶」 男同事挨告要賠20萬元

2019-07-17 12:07

「我是英勇的父親」 他掐死2歲兒子判無罪確定

2019-07-17 11:38

李婉鈺按電鈴15分鐘有罪 法官：她讓張碩文老婆很尷尬

2019-07-17 11:32

開車轉彎輾過躺在車道的醉漢 法官指未減速判有罪

2019-07-17 11:23

「鐵面怪客」隨機砍人 高院改依傷害罪判2年

2019-07-17 11:17

印度珠寶商發不出薪水 員工動歪腦筋騙珠寶

2019-07-17 10:59

網路紅人「吃屎哥」 騎機車衝上國道直播吃癟

2019-07-17 10:32

李婉鈺夜闖張碩文宅還襲警求緩刑 法官不准仍判刑4月

2019-07-17 10:12

苗縣議員張志宇當選無效之訴 一審判決駁回

2019-07-17 10:12

酒後黑槍插腰際被盤查 運將狂譙員警處拘役30日

2019-07-17 10:05

直銷男與大7歲女同事嘿咻 辯知她有小孩不知有老公

2019-07-17 07:38

7年4度酒駕 這次撞死人

2019-07-17 00:33

酒駕害死女友冥婚 再撞死人判6年半

2019-07-17 00:29

路坑慘摔男求國賠 高雄市府：洞不小應能注意

2019-07-16 20:30

李晶玉半月連贏3訴訟 這次換華視賠20萬

2019-07-16 17:58

合夥被拖下水？ 張淑晶合夥人獲判無罪

2019-07-16 17:15

影╱鈕承澤強制性交開庭 他又騎著腳踏車出庭

2019-07-16 17:12

買房5年才知有人暴斃飄屍臭 他求償法官認定「非凶宅」

2019-07-16 16:59

影／砂石車逼車與逆向交警車全都錄 6千元當場噴飛

2019-07-16 16:32

「一日檢察官」觀看破百萬 創下司法史最高紀錄

2019-07-16 16:24

涉收百萬政治獻金案不起訴 黃偉哲除了尊重還這樣說

2019-07-16 15:39

黃偉哲被控收百萬政治獻金未申報 南檢查無實證不起訴

2019-07-16 14:50

誆賣SBS演唱會門票 辯「椎間盤突出」不想坐牢

2019-07-16 14:33

投資露營車吸金24億被判刑 連3位律師都曾因此被告發

2019-07-16 14:31

超速照片有兩輛車想撤銷被駁回 法官：就是在拍你

2019-07-16 14:03

屏監戒護科長遭斷手腳 卸任典獄長：求法務部優先升遷

2019-07-16 13:18

誆陸女合法來台變血汗賣淫 每次2800只拿1千

2019-07-16 12:30
看更多

熱門文章

台大爆紅正妹醫師為非洲義診募款 手寫筆記曝光！

2019-07-17 10:14

獨／少女疑毒趴暴斃 飯店人員驚：她只穿內褲躺床上

2019-07-17 13:10

釣蝦場暴打群架落水 長髮熱褲少婦淡定掛餌下竿

2019-07-17 10:59

天氣熱到爆 連74年前二戰遺留的未爆彈都自燃

2019-07-16 22:19

尋母24年警助圓夢 女兒激動：完成父親遺願

2019-07-17 10:59

女子投資乙太幣礦機虧400萬輕生 父悲痛：詐團害死人！

2019-07-17 11:23

直銷男與大7歲女同事嘿咻 辯知她有小孩不知有老公

2019-07-17 07:38

17歲女猝死丟包摩鐵 疑吸食過量毒品

2019-07-17 10:40

憲兵預財士侵占阿兵哥洗衣費 竟拿錢上酒店

2019-07-16 21:59

租屋12年沒冷氣受不了了！她問：水冷扇和移動式冷氣怎麼選？

2019-07-17 14:18

重機騎士不明原因慘死台65線 警籲民眾提供畫面釐清

2019-07-16 21:02

「我是英勇的父親」 他掐死2歲兒子判無罪確定

2019-07-17 11:38

李婉鈺按電鈴15分鐘有罪 法官：她讓張碩文老婆很尷尬

2019-07-17 11:32

網路紅人「吃屎哥」 騎機車衝上國道直播吃癟

2019-07-17 10:32

影／垃圾車司機4度酒駕撞死晨運婦引公憤 中警：酒駕零容忍

2019-07-16 20:31

台南少女猝死台中摩鐵 母淚訴「女兒很乖」

2019-07-17 13:18

土豪哥翻版？少女扮貓女陳屍摩鐵 警：千萬別碰毒

2019-07-17 14:44

中信購地案擴大 老臣張明田兄弟2人羈押禁見

2019-07-16 19:40

少女疑參加性愛毒趴致死 中檢聲請羈押3男被駁回

2019-07-17 11:37

超毛！車禍後下車拍照 網友驚見駕駛座還有個她…

2019-07-17 13:57

後照鏡死角 祖父倒車輾死1歲孫

2019-07-17 00:45

苗栗連3起溺水意外 消防局提醒「4不1沒有」安全守則

2019-07-17 08:54

李婉鈺夜闖張碩文宅還襲警求緩刑 法官不准仍判刑4月

2019-07-17 10:12

影／淡水中正路民宅後方山坡 驚傳未爆彈冒出火花白煙

2019-07-16 18:45

網傳女子勸移車遭砍死 警方澄清為謠言誤再流傳

2019-07-17 16:28

傳基隆分院拒收溺水童 三總：與事實不符

2019-07-16 20:13

影／台62甲線貨櫃車追撞大塞車 後車駕駛受困動彈不得

2019-07-17 14:01

路坑慘摔男求國賠 高雄市府：洞不小應能注意

2019-07-16 20:30

兒子嫌棄冰箱「白色布丁」難吃 爸疑惑一看傻眼…

2019-07-17 15:23

誇張！水泥車鑽小巷扯斷電線桿壓傷女騎士

2019-07-16 23:31

酒駕害死女友冥婚 再撞死人判6年半

2019-07-17 00:29

提升阻絕防禦能力 警友站為警察添購戰鬥盾牌

2019-07-17 12:56

17歲少女疑毒趴致死 台中地檢今相驗釐清死因

2019-07-17 11:01

衛生所護士喝茫開上路 失控衝對向撞死無辜婦

2019-07-16 19:29

高雄瑞祥高中火警！ 太陽能光電設備起火

2019-07-17 12:51

影／新竹市第1警分局獲贈偵防車 今天啟用

2019-07-17 11:33

普悠瑪罹難者賠償金 雙方仍無共識

2019-07-16 21:11

專找台灣女灌迷湯？東區外籍男強迫推銷還性騷

2019-07-17 11:21

老調查官挺「摔筆案」丟官學弟 蔡清祥：錯了就改正

2019-07-17 16:35

影／遭惡搞圖文酸「罷韓才能繼續A」尹立報警擬提告

2019-07-17 14:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top