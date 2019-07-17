老調查官挺「摔筆案」丟官學弟 蔡清祥：錯了就改正

2019-07-17 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



高雄市調查處前副處長顏正義轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片，改調專門委員、被記大過處分，退休老調查官何自立以臉書向法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠抗議 ，指調查局聲譽被毀；法務部長蔡清祥今天表示，老一輩調查官有當時的想法，不過，行政應中立，知道錯了就改正，而不是硬拗。

蔡清祥說，他與呂文忠都是從檢察系統去調查局服務的人，心都是跟大家在一起，絕對不會破壞調查局的信譽，且他們都是以法律專業、工作熱忱共同在維護調查局的信譽。

蔡清祥指出，他希望調查局同仁要以國家為中心，執行任何工作時都要認清自己是執法人員，要能公正客觀地執法，並且嚴守行政中立。

蔡清祥說，同仁做了一些不是那麼中立的行為、受到指正，給予應有的懲罰是理所當然的事，這些都是為了要維護調查局的信譽，讓老百姓可以信任調查局是中立、國家的調查局。

蔡清祥還說，老一輩的調查官有他當時的想法，但請相信他一定是為了調查局的信譽在努力，絕對沒有破壞調查局的信譽；他說，如果在執法上受到人家的爭議，那麼應該是知道錯了，就要坦白地改正，而不是找理由硬拗。