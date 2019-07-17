補習班主任疑為購物A學費 4年涉侵占6百多萬元

2019-07-17 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北內湖一家知名文理補習班指控詹姓班主任，從2014年起，涉嫌侵占學生補習費，4年侵占多達664萬餘元。士林地檢署日前偵結，認為班主任登入補習班系統更改學生報名及繳費紀錄，私自挪用學生學費，依業務侵占罪提起公訴。

台灣補習文化盛行，此家補習班在內湖頗具名氣，國高中學生除了單科加強補習，也在寒暑假先修補習，考前衝刺更極為重要，會考和學測的總複習班、進度班、衝刺班等項目，合計收費約10餘萬元。

40多歲的詹姓班主任負責經營補習班，從事教務、班務以及招生事務，平時負責收取、保管學生繳取的學費，還得開立正式收據、登載至補習班系統。補習班實際負責人發現帳目有異，去年4月對帳後，驚覺落差之大，懷疑詹姓班主任動手腳，也質疑陳姓丈夫是共犯，憤而對夫妻提告。

起訴指出，詹乘學生或代繳費人未立即要求「拿收據」，自行登入電腦作業系統，以全數未繳回學費，或僅繳交部分學費等方式，「私自挪用」學費，侵占453名學生的學費，包含現金及匯款，全放進自己口袋，且拒不繳還，違背班主任忠實義務。

補習班指控，詹姓夫妻從2014侵占23000元學費，發覺沒人發現，持續進行違反手段，2015至2017年分別侵占190餘萬、3百多萬及1百萬餘元，共計拿走多達664萬5600元的學費。

詹坦承，未如實登載收得的學費，但僅願承認侵占617萬4800元學費，差額47萬800元。檢方調查，詹侵占的學費，用來購物花用，如今尚未歸還補習班6百萬餘元。