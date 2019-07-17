熊抱家政婦跌坐大腿 男子改判8月還賠20萬元

2019-07-17 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



柯姓男子去年4月間趁家人均已出門，見家政婦在主臥室打掃，提及與妻子房事不合，心情低落，「讓我抱抱」柯自後環抱家政婦，重心不穩跌坐在腿上，被因故臨時返家妻子撞個正著，家政婦哭訴遭柯襲胸，一審認證據不足，判柯無罪，檢方上訴，二審認

柯不顧女方意願且排除其拒卻，強予環抱、拉扯及搓揉胸部，女方性自主意願為柯所抑制而遭猥褻則無疑義，柯賠償女方20萬元，二審改判8月徒刑，可上訴。

台南高分院合議庭審理時，柯不否認環抱女方且兩人跌坐床上等情，但矢口否認強制猥褻犯行。他辯稱，徵得女方同意始加以環抱，並未觸及或搓揉其胸部，但與女方指控案發時嚇到叫不出聲音，卻又稱他一直與女方對談試著要使冷靜下來，前後矛盾；他認為，女方單一指訴，別無其他證據可補強擔保其真實性，且在事發後仍耗時將住處打掃完畢才離去。

合議庭認為，案發時，女方以手保護胸部抵拒之舉，反身背對柯，甚且有抗拒環抱的明確舉止。合議庭審酌，柯為滿足一己私慾，強行環抱女方並搓揉其胸部猥褻的犯罪動機、目的與手段，否認犯行，悔意欠佳。而柯盡力求得女方寬宥，調解成立付訖賠償20萬元，考量家庭及生活狀況等一切情狀，處8月徒刑。緩刑2年，並應接受法治教育課程2場次。

檢警調查，家政婦受雇到柯宅打掃。去年4月16日上午10時，柯趁家人均已出門，見她在主臥室打掃時，突然從身後環抱其胸部，「發生什麼事？」家政婦驚嚇之餘跑到床墊另一側。「可否讓我抱抱？」柯說，因與妻子房事不合，心情低落；家政婦藉聊天轉移話題，乘隙想離開主臥室，未料，柯自後拉扯衣服，將人轉面擁抱對方，家政婦奮力將人推開仍被拉住，致重心不穩而往後跌坐在腿上，柯也跌坐在床墊上。