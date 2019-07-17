亞泥登廣告批北高行判決 環團：停止造謠式恐嚇

2019-07-17 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



台北高等行政法院日前判決撤銷亞泥礦業權展限案訴願決定及原處分，亞泥近日在媒體刊登廣告，強調礦權展限合法合規，判決才是違反現行礦業法規定。環團地球公民基金會今天要求亞泥「停止恐嚇式造謠」，若真的有心，就應該依判決坐下來與當地自救會對談。

北高行11日判決礦權展限案撤銷，亞泥決定提出上訴，並在媒體刊登廣告，強調依「現行礦業法」及「行政院105年的跨部會會議」辦理展延，一切合乎規定，要求經濟部提起上訴。

亞泥花蓮廠企業工會昨天也跳出來支持亞泥上訴，理事長黃士銘說，亞泥一向重視原住民的居住安全和權益，並提供地方就業、回饋和建設，也參照原基法精神，與部落舉行三方會談，一年多下來在部落做了許多居住安全改善方案，可是環團卻煽動自救會少數人，為反對而反對，做非理性抗爭。

地球公民基金會今天發出聲明指出，北高行新聞稿已說明，撤銷亞泥展限處分決定主因是「未踐行原住民族基本法」。引發太魯閣族人抗爭多年的新城山礦場，位於公有原住民保留地上，必須遵守民國94年就公告實施的《原基法》規定，開發前應諮商並取得原住民族或部落同意，亞泥為何長年視而不見？

聲明中批評，亞泥一直以抹黑造謠的方式，讓員工誤解「要求亞泥合法採礦」的太魯閣族人和公民團體要奪走員工的飯碗，事實上「踐行原基法」和「亞泥員工的工作權」並不衝突。

基金會認為，北高行此次判決導正長期以來，行政院和經濟部以「礦權展限僅屬舊權利延長」為由，為企業規避申請展限時應遵守的當下法律環境。實際上，最高行政法院92年判字第936號見解即已指出，「礦業權之展限顯然屬於新權利之賦與」，展限時應按「程序從新」的行政法適用原則，由申請展限時的法律來定義其權利成立的實體構成要件進行審查。然而行政院卻在特定政務委員的主導下，於亞泥展限送件前，僅僅以「召開會議」的方式，就免除了舊礦場申請展限時應遵守《原基法》的義務。

基金會表示，亞泥一再強調毋須遵守《原基法》依據的2016年11月7日行政院跨部會會議中，其實，當時的會議決定已在2017年10月13日遭監察院糾正，至今尚未結案，如今再一次被台北高等行政法院打臉。亞泥新城山礦場過去取得礦業權和礦業用地時，《原基法》尚未制定公布，因此原住民族或部落無從表達意見，但此次展限時自應踐行《原基法》第21條，才符合「正當行政程序」。