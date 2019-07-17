影／遭惡搞圖文酸「罷韓才能繼續A」尹立報警擬提告

2019-07-17 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



反韓勢力「公民割草行動」、「We care高雄」上月起積極發起罷免高雄市長韓國瑜行動，近來網路上卻流傳多張自製圖，包括以高雄市府前文化局長、We care高雄召集人尹立頭像為背景，酸他砸高雄氣爆善款做裝置藝術，必須罷韓才能避免弊案曝光，文末還押上他名字，遭尹怒控不實抹黑，今偕同律師赴楠梓派出所報案，鎖定20餘名發文、分享者，擬提告公然誹謗、偽造文書。

尹立直說，台灣現面臨嚴重撕裂、對立，自從6月底發起、響應罷韓30行動後，就遇到很多韓粉霸凌、抹黑、攻擊，「以前柯粉也不至於」，甚至日前反韓的香蕉煎餅店家「廣德家」也遭恐嚇放火燒、斷手斷腳。

81氣爆自救會會長陳冠榮也因主張罷韓遭攻擊，他說，過去面對不同立場陣營時，都選擇盡量解釋，但後來發現不同立場者完全不想聽解釋，只是來謾罵、發洩情緒，近來更是嚴重，讓他深感容忍不僅未能讓紛爭止步，反而持續蔓延、擴大，「應該站出來制止這些事」。

身為罷韓行動發起人的尹立也表示，「不能再讓放任」，痛批涉及公然誹謗、抹黑造謠、偽造文書的行為相當不可取。

尹立今在律師陪同下，赴楠梓派出所報案。其委任律師表示，網友自製圖文押上「我用民眾捐的善款做裝置藝術」，稱花了2300萬元，「A了不少」，必須罷韓，「以前的弊案才不會揭發」、「才能繼續A高雄的錢」，最後還擅自押上「尹立」名字，已涉及不實冒名抹黑，涉犯偽造文書、加重誹謗。

至於鎖定多少對象提告？尹立表示，擔心戰線拉太長，此次就針對原始發文者、轉貼者約20餘人提告。陳冠榮則預計至轄區前鎮派出所報案。