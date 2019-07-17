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因政治力沒錄取指揮要國賠？ 傳藝：國樂造詣不足

2019-07-17 14:06聯合報 記者王宏舜╱即時報導

國立傳藝中心原聘溫以仁擔任台灣國家國樂團專任指揮，合約至2008年底止，他因未遭續聘，參加「一個人進入複選」的甄選也沒錄取，認為甄選召集人、評選會議主席柯基良(歿)，委員劉寶琇、陳乃國，列席人陳為賢刻意不讓他當選，以「偽造公文書」、「違反行政中立」、「違反平等原則」、「妨害名譽」、「不實登載公文書」等手段作梗。溫提國賠，求償90萬元、要求道歉，台北地院判他敗訴，他上訴，台灣高等法院今仍駁回。

溫以仁2008年受傳藝中心前身、國立台灣傳統藝術總處籌備處聘為台灣國家國樂團專任指揮，他認為柯基良明知國樂團指揮1年1聘，年年皆續聘，卻沒續聘他，還另行對外公告甄選。

溫自行報名甄選，他認為自己是為唯一參與複選的人，柯卻捏造2009年6月1日傳藝籌備處國樂團指揮甄選第一次會議紀錄決議事項第7項第9點「面談不打分數，最後一場面談結束後，舉行複選會議，預計於7月4日下午5點開會，以投票方式選出一位適合候選人，以得票超過三分之二（含三分之二）者當選。」的內容，以他得票未超過三分之二為由，宣告未錄取。

溫在一審時主張陳乃國在指揮甄選期間用抹黑、投書等卑劣手段，企圖利用外在政治力影響甄選結果，劉寶琇也與陳串連部分團員共同連署並推薦瞿春泉參與甄選，再由陳為賢撰寫「瞿春泉先生是非常適合的理想指揮人選。在此懇請上級長官與遴選委員能夠重視連署團員表達之意見，在考量台灣國家國樂團的長遠發展下，我們誠摯地希望由瞿春泉先生擔任樂團指揮。」連署內容。溫說，他查詢，有數十名團員在簽名連署翟春泉參選時，應都未看過連署書內容。

傳藝籌備處台灣國家國樂團指揮甄選作業要點、指揮甄選簡章規定，指揮甄選程序分為初選、複選和面試三階段，相關作業程序，由甄選小組訂定內容，經主任核定後執行；初選是由甄選小組審查，決議選出3位候選人進入複選，再由通過初選的候選人於複選音樂會演出曲目，由甄選小組就指揮技巧、樂團訓練、排練成效給予考評，最後由甄選小組就候選人對樂團營運與藝術理念面試，甄選程序完成，由甄選小組依成績排序，簽請主任核定人選後函請文建會核備。

甄選小組如何決議的，規定沒規範，是由甄選小組訂定方法，經主任核定後執行。

傳統藝術中心方面表示，甄選小組的評審委員基於專業而判斷，且獨立、自主，不受任何人影響，溫以仁不能獲選，是因他的國樂造詣能力不足、臨場指揮表現欠佳，柯基良沒捏造會議紀錄、故意侵害溫的權利。

高院民事庭認為傳藝籌備處2009年6月18日函文、會議紀錄、會議全程錄音逐字譯本、2009年7月4日傳藝籌備處國樂團指揮甄選第三次會議紀錄和全程錄音逐字譯本，加上證人汪志芬、陳中申證述，傳藝中心的說法可信。

溫以仁主張柯基良捏造會議紀錄決議事項第7項第9點，他曾告訴、告發傳藝中心簽辦人員涉犯刑事偽造文書罪，台北地檢署查無犯罪事實而處分不起訴，溫也無法舉證主張屬實，高院認為無從採信。高院駁回溫上訴，本件仍得上訴。

指揮家溫以仁10年前參加台灣國家國樂團指揮甄選但未被錄取，提國家賠償訴訟，向國立...
指揮家溫以仁10年前參加台灣國家國樂團指揮甄選但未被錄取，提國家賠償訴訟，向國立傳統藝術中心求償90萬元、要求道歉，台北地院、高等法院皆判溫敗訴。圖／取自臺灣國樂團 NCO臉書
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樂團國樂面試國賠
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