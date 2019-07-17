不滿戴綠帽上摩鐵堵姦夫 人夫友人徵信業者都判刑

2019-07-17 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



李男懷疑妻子「小珮」與張男有染，獲悉兩人上摩鐵，李與王姓友人及郭姓徵信業者，在摩鐵堵張男，要求張男賠償500萬元被拒，郭、李動手打傷張，張不堪被毆打，同意賠償李300萬元，經被害人張男報警，郭、李各被判處拘役20日確定，台中地院今天依妨害自由將李男判刑5月，得易科罰金。

判決書指出，40歲的李男懷疑妻子「小珮」與張男有不正常男女關係，經由王姓友人介紹郭姓徵信業者調查（王、郭被依妨害自由罪各判處拘役20日確定）。

2016年4月30日上午，郭姓徵信業者發現張男、「小珮」進入台中市大里區皇家汽車旅館，通知張、王到場，當天中午見張駕車載「小珮」要離去，先由王、李站在車道堵住，再由郭駕駛小貨車停在車道。

待張男下車後，即由郭、王陪同張進入房間內蒐集證據，再一同到台中市北屯區環中東路工寮，由郭喝令張跪下，動手毆打張，在旁的李要求張賠償500萬被拒。張再被郭、王繼續毆打，致左頸、胸、背、雙膝等部位受傷。

張不堪再被毆打，同意賠償300萬元，張依郭的指示，前往金融機構提領8萬元交付給郭，並簽面額40萬、50萬、100萬、100萬的4張本票交付給李後，張始與「小珮」一同離去。經張報警處理。