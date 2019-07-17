國中女教師衝旅館抓姦 竟反挨告判刑

2019-07-17 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



林姓人妻委託徵信社抓姦，3年前晚間衝入高雄鼓山區某旅館，果然發現丈夫與疑似小三共處一室，但沒目睹性行為，林女卻因擋在房門口不讓離去，事後反遭兩人提告強制罪嫌。一審認定林女的丈夫及小三衣著完整，難以認定是通姦現行犯，並無義務配合要求留現場，依犯強制罪處拘役15日，宣告緩刑2年定讞。

判決指出，40歲林姓人妻先前任職台南某所國中，懷疑丈夫外遇與她同校的同事女師，2016年3月起委託徵信社蒐證；同年6月25日晚上8點多，徵信社人員通知林妻的丈夫果然和該名女師投宿鼓山區一間旅館，林女迅速趕往。

當晚近凌晨12點，徵信社員工先打電話到房間謊稱車輛碰撞，等林女丈夫一打開門，一夥人欲衝入房，在門口發生推擠衝突，林女及徵信社人員約7人仍成功入內錄影蒐證，林女丈夫及女師準備離去，但林女等人一度擋住門口，兩人閃避繞過出去後，也氣得報警提告。

林姓人妻承認去抓姦，辯稱當時只是站在門口，擋面前想要拖延時間，等警方到場，來證明丈夫跟女師確實在同一個房間內。

法官勘驗徵信社現場蒐證影像，發現當時多人擋門口，有人說「我們報警了啦」，林女丈夫回「我們要離開了，沒關係，我們要下去了」，而林女擋在女師前面喊「現行犯耶」，確實以優勢人力，將兩人困在房內。

法官認為，林女也承認衝入房內時沒目睹2人有性行為，衣著也完整，難認定林女丈夫及女師是違法的現行犯，所以也沒有配合林女要求、留在現場的義務，依犯強制罪判林女拘役15日、徵信社李姓主任拘役55日。