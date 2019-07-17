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李婉鈺按鈴、襲警 判有期4月、拘役20天

2019-07-17 14:12聯合晚報 記者王聖藜／台北報導

新北市議員李婉鈺前年被傳酒後鬧事，毆打警察，李婉鈺在板橋服務處公開說明事發經過。...
新北市議員李婉鈺前年被傳酒後鬧事，毆打警察，李婉鈺在板橋服務處公開說明事發經過。 圖╱聯合報系資料照片
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新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，被控妨害公務、強制未遂罪，她對妨害公務認罪，向警致歉，否認強制罪，批檢方濫用法條。台北地院今天就妨害公務罪判她有期徒刑4月，強制未遂罪判她拘役20日，可易科罰金，可上訴。

2017年11月28日晚間9時，李婉鈺藉口鄉親來訪，打電話邀約張碩文飲宴遭拒，29日凌晨前往張住處按大廈電鈴長達12分鐘、上樓拍張家鐵門，張碩文鄰居不堪受擾報案，李婉鈺後來與林泰安、王重羲兩警衝突，被依強制未遂，妨害公務罪起訴。

法官：李長按電鈴15分鐘 屬強暴行為

判決書說，李婉鈺長按張碩文家門鈴達15分鐘，以手用力拍打鐵門，除對其他住戶製造噪音，有妨害公眾安寧之外，還使張妻持續耳聞巨大碰撞聲，又同時面對鄰右之居住安寧，受到無端波及尷尬。

李婉鈺深夜製造令人難耐噪音之按鈴拍門之舉，直接施以強制力在電鈴門扇等物體上，足以影響張妻的意志自由，屬於強暴行為。

法官表示，張妻雖然知道李婉鈺按鈴及拍門，是為尋找張碩文，她自始沒有為李婉鈺開門，或告知張碩文行蹤何方的意願，李婉鈺卻企圖影響張妻的自由意志，所以犯強制未遂罪。

法院審理認為，李婉鈺抵達張碩文家後，未見她向員警吐露張碩文在屋內服藥過量，又張碩文服藥，雖涉個人之私隱，但人命關天不會隱忍不語，她辯稱擔心張碩文才急按鈴，與常情不符。

判決說，李婉鈺侵害張妻的決定自由，又搶現場林泰安的密錄器，掌摑王重羲的臉，還以穿著制服的流氓場辱罵王，犯妨害公務罪。

法官認為，案發時，李婉鈺是新北市議員，不思為民表率，不能理性處理與民眾、其他執法機關的爭執，憑主觀臆測，率爾行事，以強暴方式使張妻行無義務之事，公然挑戰國家法治，在準備程序中才坦認犯行，且對強制未遂罪不認罪，依法量刑。

李婉鈺張碩文
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