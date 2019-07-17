「我是英勇的父親」 他掐死2歲兒子判無罪確定

2019-07-17 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



示意圖／ingimage 分享 facebook

卓姓男子4年前和妻子吵架，又見2歲大的兒子哭鬧不休，一時按捺不住情緒動手掐死兒子，事後全身赤裸抱著兒子遺體坐在家門口，被路人發現報警處理。他因患有躁鬱症、思覺失調症，一、二審均判無罪，得入相當處所施以監護1年，最高法院駁回上訴確定。

卓男平時需負擔一家三口的經濟來源，因壓力大有服用鎮定劑的習慣，他2015年7月11日上午因照顧兒子的問題和妻子吵架，妻子憤而吞下20顆鎮定劑揚言自殺，陷入昏睡，一旁2歲大的兒子持續哭鬧，他一時失控在臥室床上用手掐死兒子。

卓男發現兒子身亡，驚覺鑄下大錯，事後全身赤裸抱著兒子屍體坐在家門口，被路人發現報警處理。他事後堅決否認犯行，供稱「我是一位英勇的父親，案發當時我是在救兒子、老婆，我承認我是一位精神病患，但不是罪犯，我沒有做的事情，我絕不承認，我也很想知道小朋友是怎麼死的」。

法官認為，經鑑定卓男患有躁鬱症、思覺失調症，曾出現幻聽、幻覺和妄想等症狀，患病長達12年，案發時處於精神疾病發作狀態，欠缺行為辨識能力，依法應屬不罰，一審判他無罪，須到特定處所監護一年。

他不服上訴，認為自己已有按時服藥，且若監護一年會沒有工作，加上妻子又懷孕產下一子，若施以監護會讓妻子無人照顧，危及母子安危。

但法官認為，兩人的新生兒會由卓的岳母帶回大陸照顧，並沒有危害母子安全，仍有監護之必要，二審駁回上訴。案件上訴，最高法院駁回上訴確定。