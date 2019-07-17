李婉鈺按電鈴15分鐘有罪 法官：她讓張碩文老婆很尷尬

2019-07-17 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



新北市前議員李婉鈺。聯合報系資料照／記者王聖藜攝影 分享 facebook

新北市前議員李婉鈺夜闖前立委張碩文家按電鈴，檢察官指控她犯強制未遂罪，李質疑檢方濫行追訴；台北地院指出，李按張家電鈴15分鐘，影響張妻林玲玉自由，「屬強暴行為」，因此判她拘役刑。

判決書說，李婉鈺長按張碩文家門鈴達15分鐘，並以手用力拍打鐵門，除對其他住戶製造噪音，而有妨害公眾安寧之外，還使林玲玉持續耳聞巨大之碰撞聲，又同時面對鄰右之居住安寧受到無端波及之尷尬。

李婉鈺深夜製造令人難耐噪音之按鈴、拍門之舉，直接施以強制力在電鈴、門扇等物體上，足以影響林玲玉的意志自由，屬於強暴行為。

法官並且認為，林玲玉雖然知道李婉鈺按鈴及拍門，是為尋找張碩文，然，她自始沒有為李婉鈺開門、或告知張碩文行蹤何方的意願，反觀，李婉鈺卻企圖影響林玲玉的自由意志，所以犯強制未遂罪。

法院審理認為，李婉鈺抵達張碩文家後，未見她向員警吐露張碩文在屋內服藥過量，又張碩文服藥一事雖事涉個人之私隱，但人命關天不會隱忍不語，因此，她辯稱因擔心張碩文才急按鈴，與常情不符。

判決說，李婉鈺侵害林玲玉的決定自由，又搶現場員警林泰安的密錄器、掌摑另警王重羲的臉，還以「穿著制服的流氓」當場辱罵王，犯妨害公務罪。

法官認為，案發時，李婉鈺是市議員，不思為民表率，不能理性處理與民眾、其他執法機關的爭執，憑主觀臆測，率爾行事，以強暴方式使林玲玉行無義務之事，公然挑戰國家法治，於準備程序中才坦認犯行，且對強制未遂罪不認罪，依法量刑。