開車轉彎輾過躺在車道的醉漢 法官指未減速判有罪

2019-07-17 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



何姓男子開車輾過醉倒在道路的林姓男子，林送醫不治，檢方依過失致死罪嫌起訴何男。基隆地院審理時，何辯稱沒看到林躺在路面，委任律師則以事故鑑定報告指何煞閃不及，無肇事因素辯護。法官認為，何轉彎若減速可避免輾壓被害人，何違反交通注意義務與林死亡有因果關係，判何有罪。

判決指出，何男2016年5 月13日凌晨3點多，駕車沿基隆市仁三路行駛，在通過無號誌的仁三路、愛四路交岔路口前1分鐘，林男酒後步行經過當地，因不勝酒力自行倒臥在路口愛四路內側車道。

何開車從仁三路左轉愛四路時，左側前、後輪輾過林男，造成林受傷昏迷、身體多處損傷及休克，送醫急救無效，同日凌晨5點多死亡。

何男辯稱，開車左轉時林男已躺在路面，他真的沒看到被害人。何的辯護律師提出基宜區事故鑑定會、事故鑑定覆議會鑑定結果，均指林男躺臥車道為肇事主因，違停車輛為肇事次因，何男左轉彎煞閃不及，無肇事因素，不能苛求何要察覺違規躺臥路面，明顯低於常人身高的林男。

法官查出，事故發生的前1分鐘，王姓男子先於何男開車要從仁三路左轉愛四路，但見林男用手肘撐於愛四路內側車道停車，數秒後認為無法通過，決定倒車離開，此時林男完全平躺於路面。 當王將車倒回仁三路，何駕車左轉愛四路，撞上林男。

法院當庭勘驗現場監視器畫面，看見何駕車轉彎並未減速，觀察路口視線死角是否有障礙物再前進，才會在左前輪輾壓被害人後，又以左後輪輾壓。地檢署檢驗報告書記載林男遺體「胸厚18公分」，可見林即使完全平躺於車道，至少也有18公分高度，並非低於可能出現在馬路的障礙物。

法院指出，並非苛求何男在事發一剎那能閃避或及時煞停，何應受非難的過失行為也不在此，而是行經路口未減速慢行、注意車前狀況。

法官認為，鑑定報告雖認何煞閃不及，但未考量倘何減速，當可逐漸縮小視覺死角，更有充裕反應時間與距離，避免輾壓被害人，故不能以反應不及免除違反交通注意義務過失責任，判何拘役50日，得易科罰金，全案可上訴。

楊姓、阮姓男子分將計程車、小貨車違規停放在愛四路車道，也被檢方依業務過失致死罪嫌起訴。