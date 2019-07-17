「鐵面怪客」隨機砍人 高院改依傷害罪判2年

2019-07-17 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子潘譽仁去年8月戴著僅露出雙眼的全鐵面罩，手持盾牌、開山刀，在新北市三重區街頭攻擊莊姓男子，警方獲報趕抵，噴辣椒水壓制潘男；莊頭部有6公分開放性傷口。新北地院依殺人未遂罪判潘5年6月徒刑，案經上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改依傷害罪判他2年徒刑。

三重警方去年8月16日上午6點獲報，指重新路4段有民眾糾紛，員警到場驚見潘(31歲)戴著全黑面罩，左手還持盾牌及開山刀，與莊姓男子(44歲)扭打在地。

員警喝止，要求潘放下刀子和盾牌，但潘不從，拿著刀、盾與警方對待。警方以優勢警力，並噴辣椒水，合力壓制潘。

遭襲的莊姓被害人說，不認識潘譽仁，因在路上碰到潘，潘問「昨天是不是你？」，他還來不及回答，就遭追砍，兩人才扭打。

潘譽仁有傷害、毒品前科。檢、警調查，潘去年8月借住友人家，15日晚間與附近住戶起爭執，翌日凌晨施用8包毒咖啡包後，出現妄想與被害妄想症，覺得自身安全受到威脅，戴著鐵面罩、盾牌和開山刀上街尋仇。