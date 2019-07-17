印度珠寶商發不出薪水 員工動歪腦筋騙珠寶

2019-07-17 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



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北市一名楊姓男子任職於印度籍珠寶公司，但公司財務出狀況台灣分部停止營運、積欠員工薪水，他心生一計打著前公司名義，向其他珠寶商購買一批寶石後未付款，再將這批貨品轉賣給前老闆變現，寶石卻遭前老闆侵吞。台北地檢署各依詐欺、侵占罪起訴楊及印度籍老闆。

檢方調查，去年3月間，楊任職於印度珠寶公司AJ。去年5月，AJ在北市敦化南路租辦公室，在台從事與印度珠寶商買賣業務。不料，陸續出現積欠員工薪水、租金等款項，高層決定公司營運至去年12月6日為止。

去年10月間，楊對AJ催討薪水及其為公司代墊款項未果，在12月3日用通訊軟體聯絡另名印度籍珠寶商SH，佯稱自己是AJ公司員工，要購買珠寶。

檢方查出，楊利用印度珠寶商界「先交貨、再付現」交易慣例，陸續挑選綠碧璽寶石、紫羅蘭寶石各1顆及2顆丹泉石，訂於12月6日付款，但他6日即收拾好辦公室，交付鑰匙予房東，結束租約。

SH聯繫不到楊，始知受騙，損失一批價值61萬9000元寶石，進而報案。楊獲得這批寶石後與AJ老闆討論，獲得同意協助轉賣變現。今年1月9日，楊把2顆丹泉石交給AJ，但AJ拒絕歸還也沒交付現金。

全案進入司法程序，警方在楊住處搜出綠碧璽寶石、紫羅蘭寶石；楊供稱，2顆丹泉石已交給AJ，檢方認定楊涉詐欺取財罪、AJ印度籍老闆涉侵占罪，依法起訴。