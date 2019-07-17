尋母24年警助圓夢 女兒激動：完成父親遺願

2019-07-17 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「這是我媽媽！」臺南市政府警察局麻豆分局麻豆派出所巡佐吳孟宇，協助76歲楊姓婦人，在走失24年後與家人團聚。

吳孟宇在身分不明系統查得一筆通報資料，內容為高雄市政府社會局有一名被安置的身分不明婦人，該名婦人被發現的時間及地點均不詳，因當時該婦人身上沒有攜帶證件，也因精神疾病無法溝通，查無身分，後續被社會局安置迄今。

他過濾失蹤人口歷史報案紀錄，歷經1個月時間，比對上百筆資料，最終查得一筆民國84年在彰化走失的民眾，經聯繫家屬女兒出面指認後，婦人的身分才終於被解開。

警方說，當時高雄市政府社會局接獲通報有身分不明人士，積極聯繫機構做安置，給予妥善的照顧，家屬女兒一見到警方提供之婦人在機構的生活照時，直說這就是我母親沒錯，當下心情相當激動。

警方指出，76歲楊姓婦人育有1女，民國84年(當時52歲)因精神疾病走失，不知去向，24年以來一直待在安置機構，走失時家人發現後相當著急，但透過報案失蹤人口、尋人啟事等方法都遍尋不著。

楊婦的女兒對於警方能協助找回失蹤的母親十分感激，並在7月上旬一同與警方南下前往機構，女兒ㄧ見到母親情緒激動，不捨心情全寫在臉上，也終於完成父親臨終前的遺願，要父親別擔心，會好好照顧母親。