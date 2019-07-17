釣蝦場暴打群架落水 長髮熱褲少婦淡定掛餌下竿

2019-07-17 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市林口區文化北路達樂釣蝦場，前天凌晨傳出暴力事件，一群年輕人突然衝向2名正在釣蝦的中年男子，不僅拳打腳踢、拿塑膠椅砸，最後還把人推進釣蝦池，正當眾人紛紛閃避，卻有1名帶著孩子釣蝦的長髮熱褲少婦絲毫不被撼動，淡定坐著繼續掛餌、下竿，直到有人落水才迅速抽竿，完全沒有離開椅子的意思。

昨晚YouTube頻道搬家小唐發布打架衝突影片，畫面中可以看出池畔一隅原本圍了七、八人正在釣蝦，突然一群年約20餘歲青年衝過來殘暴圍毆2名中年男子，當眾人全部倉皇起身閃開，唯獨1名長腿少婦無動於衷繼續釣蝦。

林口警分局偵查隊長許宏銘指出，事件發生在午夜零時許，經查是因為陳姓、董姓中年男子邊喝酒邊釣蝦不斷喧嘩，另1名王姓年輕釣客趨前規勸反遭嗆聲，隨後便與同行的6名男子一起衝過來圍毆2名中年男子，還把人推下釣蝦池洩憤。