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網路紅人吃屎哥 騎機車衝上國道直播吃鱉

2019-07-17 10:32聯合報 記者張弘昌╱即時報導

自稱網路紅人「吃屎哥」的男子，在FB社群直播，揚言騎機車衝國道欲前往林口找「館長」，國道警方立即監看直播掌握該男子動向，並調派巡邏車處理，依規定開罰單取締。

吃屎哥游兆霖昨晚9許，騎著機車從桃園新屋交流道進入國道一號高速公路，騎不到1公里，就在北向61.3公里處，被國道一隊五楊分隊警方攔下，並依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項：機車行駛高速公路處罰3000到6000元，機車依規定拖吊。

游兆霖騎機車上國道，還開直播揚言，今天打算玩一波大的，只要直播人數超過3000人，就騎著摩托車上高速公路，並將衣服褲子脫掉。

為什麼要脫掉？因為我要跟館長宣戰；社會在走，精神要有；拚了這條命了，人就是要狂等。

騎上國道一號高速公路游兆霖，直播要向館長陳之漢宣戰後，騎行約1公里見前有國道警巡邏車攔查，直呼我不知道怎麼下去，前面有警察，我死定了，我被攔了。

吃屎哥原想裝傻騙警察，稱是騎錯邊了，沒想到警察當場打臉表示，「你不是開直播說要上來」，吃屎哥瞬間傻眼表示「你們怎麼知道…啊我被抓了，我被抓了，我先關掉」，才結束一場鬧劇結束。

網友看完紛紛留言，「那麼想紅? 活該」、「警察都幫他叫好了」、「笑死，開直播讓警察來抓他」、「第一次看到人家上高速公路比上國立大學開心」。

網路紅人吃屎哥，網路直播要騎著機車上高速公路，北上林口找館長挑戰。他昨晚從桃園新...
網路紅人吃屎哥，網路直播要騎著機車上高速公路，北上林口找館長挑戰。他昨晚從桃園新屋剛上路不到1公里，就被等候警網攔下，依法開罰單取締及拖吊機車。記者張弘昌／翻攝
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國道警察高速公路
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