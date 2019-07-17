多良車站浪浪鐵絲勒頸潰爛 救援小組跑百里花8小時救狗

2019-07-17 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



台東縣多良火車站因月台依山傍海，被譽為全台灣最美麗的火車站，昨天傳出感人的動物救援故事。

來自桃園、被派駐在台東縣太麻里鄉參與南迴鐵路改建工程的袁姓工程員，兩個多月來在多良火車站附近，發現一隻頸部遭粗鐵絲勒喉潰爛的流浪小黃狗，他上周貼網求救引發關注。

台灣動物緊急救援小組獲報後，昨天由高雄市來回超過百公里，前後花費8個多小時，成功將這隻鐵絲勒喉的重傷小黃狗救到動物醫院搶救，仍有生命危險。

袁姓工程員最近發現多良火車站附近出現一隻頸部整圈遭到粗鐵絲勒喉的流浪小黃狗；為營救傷犬救醫，每天下午趁小黃狗出現時，拿便當餵食，與牠搏感情，希望能接近牠。可惜小黃狗非常怕人，眼見牠傷勢越來越嚴重，袁姓工程師上周貼網求救，引發關注。

位在高雄市的台灣動物緊急救援小組獲報後，與袁姓工程師聯絡，了解小黃狗出沒的確切位置；昨天上午由大隊長倪兆成帶領獸醫師及數名志工，從高雄出發，直奔台東多良火車站附近。

大夥兒徒步2個多小時，在台九線及多良部落周邊小路進行搜救，終於在工地附近不遠處發現受傷小黃犬蹤跡。

大隊長倪兆成乃開車做掩護，緩慢靠近傷犬，隨行獸醫師用裝有鎮定劑的麻醉吹箭打中傷犬；傷犬中箭後仍快速向山區小路逃竄，現場多位志工立即狂奔緊追在後；數分鐘後，小黃狗終因藥效發作，倒臥在工地旁的草堆中。