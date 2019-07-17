李婉鈺夜闖張碩文宅還襲警求緩刑 法官不准仍判刑4月

2019-07-17 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



李婉鈺。記者林孟潔／攝影 分享 facebook

新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，被控妨害公務、強制未遂罪，她對妨害公務認罪、向警致歉，否認強制罪，批檢方濫用法條；台北地院今天就妨害公務罪判她有期徒刑4月，另，強制未遂罪判她拘役20日，都可易科罰金。可上訴。

李婉鈺作風特殊、話題不斷，本案開庭時，還衍生「案外案」。李婉鈺去年4月出庭後接受採訪，為表示出於防衛心態而襲警，一度聲稱「感覺被員警吃豆腐」，被指射的員警事後對李女提告誹謗、求償100萬元，不過，檢察官偵查後沒有起訴李婉鈺，「案外案」落幕。

此外，審判期日的末期，法官傳喚張碩文出庭作證，調查李婉鈺去張家按電鈴的真正目的，張碩文庭審證詞對李婉鈺有利；法官曾傳喚張妻林玲玉作證，但林女在美國未出庭。

李婉鈺想獲緩刑宣判，承審法官黃傅偉曉諭說，李婉鈺對襲警被控妨害公務既已認罪，如果再認強制未遂罪，「可考慮將2罪論成1條罪」，有緩刑空間等，但李婉鈺堅持只認1罪。

李婉鈺始終質疑檢察官起訴她犯強制未遂罪認事用「法」有問題，不止一次表示強制未遂的加害對象是人嗎？還是電鈴？不變的說法是檢察官羅織事實，指她找張碩文喝酒沒約到才去按電鈴是臆測，「起訴書像多了一段故事」，決定將強制未遂罪成不成罪，交由法官去判斷。

台北地檢署指控，2017年11月28日晚間9時，李婉鈺藉口鄉親來訪，打電話邀約張碩文飲宴遭拒，酒後於29日凌晨前往張住處按大廈電鈴長達12分鐘、上樓拍張家鐵門。

據檢方起訴內容，張碩文的鄰居不堪受擾報案，與李婉鈺發生口角，李婉鈺後來與林泰安、王重羲2警發生衝突，被依強制未遂、妨害公務罪起訴，檢察官起訴時，還建議法官就妨害公務罪判刑8月以上，意在不讓李婉玉有緩刑的機會。