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輕颱丹娜絲進逼 上午11時30分發布陸警

酒後黑槍插腰際被盤查 運將狂譙員警處拘役30日

2019-07-17 10:05聯合報 記者邵心杰╱即時報導

邱姓計程車運將6月4日凌晨1時24分不滿排班問題，酒後攜帶1 支黑色玩具空氣槍，前往台南市一卡拉OK找店家理論，民眾見狀報警，台南市第六分局員警獲報後，趕往現場處理，未料，員警到場盤查時，邱將該槍插在後腰際拒絕配合而為警壓制，「機掰啊！」「你們是在那邊靠北」、等語辱罵在場兩員警被送辦，台南地院認邱犯侮辱公務員罪，處拘役30日，可上訴。

判決指出，邱酒後持玩具空氣槍至卡拉OK店，欲找店家理論計程車排班問題，而遭報警處理，未料，他竟以穢語持續辱罵依法執行職務的員警，顯見其漠視公權力及欠缺法治觀念，所為相當不應該。

然而，邱酒醒後發現闖了禍，坦承犯行，台南地院兼衡高中畢業教育程度，職業為計程車司機，家庭經濟狀況勉持等情狀，處拘役30日，可易科罰金。

判決指出，邱是計程車司機，今年6月4日凌晨1時24分，因排班問題，酒後攜帶1支不具殺傷力的黑色玩具空氣槍，前往南區一卡拉OK找店家理論，民眾見狀報警，台南市警察局第六分局金華派出所王姓、許姓兩名員警接獲通報後，隨即趕往現場處理。未料，邱在員警到場進行盤查時，將該槍枝插在後腰際拒絕配合，而被警壓制。

邱發起酒瘋，大聲咆哮，當場以「機掰啊」、「你們在那邊靠北」、「要不然你們是要怎樣」（台語）等語，辱罵在場執行勤務王、許兩警，警方將他移送法辦，檢方則依妨害公務案件起訴。

邱姓運將以「機掰啊」、「你們在那邊靠北」等語，辱罵在場執行勤務員警，台南地院認邱...
邱姓運將以「機掰啊」、「你們在那邊靠北」等語，辱罵在場執行勤務員警，台南地院認邱犯侮辱公務員罪，處拘役30日，可上訴。圖／本報資料照
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計程車警察妨害公務
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