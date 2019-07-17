10年來10度酒駕 他這次喝完高粱竟直奔派出所

2019-07-17 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園羅姓男子2009年起至今已有9次酒駕前科，去年6月11日在家喝高粱後又無照上路，還直接騎車到龍潭分局中興派出所打算要對人提告，但執勤員警見他酒味濃厚，當場測得呼氣值每公升0.69毫克，依公共危險現行犯移送，法院痛斥他屢犯不知悔改，這次第10度酒駕依公共危險罪判刑9個月。

檢警調查，羅當天中午在家喝高粱，下午4點多酒氣未散就無照騎著機車上路，更直奔附近的中興派出所，打算要對人提告傷害，但警方見他臉色漲紅、一身酒味，要求他酒測果然超標，隨即酒駕現行犯逮捕送辦。

但羅當天被移送桃園地檢署時，卻在拘留室內唱歌、隨地吐痰，李姓法警制止打算將他隔離，羅卻掙扎反抗，拉扯過程中擊中李左眼下方，導致他眼鏡被打飛，右手腕也受傷，檢方偵結依公共危險、妨害公務罪嫌起訴。

法院審酌，羅酒測值高達0.69，醉意甚濃，加上之前已經曾因9度酒駕判刑確定，其中8案已經執行完畢，但仍不知警惕、屢屢再犯，依公共危險罪判他9個月徒刑。

妨害公務部分，羅辯稱說，法警把他手扣很緊押到後面，碰到他時就稱自己受傷，但自己沒有攻擊法警。

院方勘驗監視器畫面發現，羅過程中只有不配合而雙手、身體掙扎，並將腳用力伸直抵地，並沒有向法警揮拳、呼巴掌、架拐子、腳踹踢，或用身體衝撞等動作，加上遭法警架起扣住壓制地面時，都無招架餘地，頂多是「有掙扎而已」。