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丹娜絲颱風恐直撲台灣「有一個副中心的環流正在強立」

直銷男與大7歲女同事嘿咻 辯知她有小孩不知有老公

2019-07-17 07:38聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

林姓男子與大他7歲的「小美」因直銷工作而結識，兩人投宿旅館嘿咻，經「小美」的丈夫得悉後報警處理，林男犯後坦承犯行，有意願與告訴人和解，因賠償金額未能達成共識而未達成和解，台中地院依妨害婚姻罪將他判刑2月，得易科罰金。

林男在警詢時坦承他於案發當時知悉「小美」（化名）有配偶，且有與她發生性行為；但他於檢察官偵查中否認犯行，改口辯稱「我雖與小玲有發生性交行為，但我只知道她有小孩，並不知她有配偶」。

「小美」坦承與林男在旅館發生性行為，並稱林男於案發時知悉她是有配偶的人。並有兩人一同進出旅館的監視器畫面及現場照片，法官遂將林男判刑。

法官查出，「小美」是「阿雄」（化名）的妻子，因從事直銷工作而認識林男，他明知她係有配偶之人，仍於今年2月16日晚間，至台中市區某旅館內發生性關係，經「阿雄」對兩人提告，檢察官將兩人起訴，法官審理時，「阿雄」撤回對妻子的告訴，另為不受理判決。

法官審酌，林男明知「小美」是有夫之婦，仍與她發生性關係，造成「阿雄」之婚姻及家庭造成傷害，有違善良風俗；及考量他犯後坦承犯行，有意願與告訴人和解，因賠償金額未能達成共識而未達成和解，予以判刑。

林男與大他7歲的「小美」因直銷工作而結識，兩人投宿旅館嘿咻，台中地院依妨害婚姻罪...
林男與大他7歲的「小美」因直銷工作而結識，兩人投宿旅館嘿咻，台中地院依妨害婚姻罪將他判刑2月，得易科罰金。圖／本報資料照
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