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酒駕害死女友冥婚 再撞死人判6年半

2019-07-17 00:29聯合報 記者林孟潔／台北報導

男子李聖光第三度酒駕上路，撞死林姓軍人。 圖／聯合報系資料照片
男子李聖光第三度酒駕上路，撞死林姓軍人。 圖／聯合報系資料照片
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男子李聖光曾酒駕闖紅燈害死女友，事後冥婚、賠錢換得和解，檢方處分不起訴；第二度酒駕被逮後，判刑三月。未料他不知悔改，去年初第三度酒駕上路，因超速越線駛入對向車道超車，撞死騎機車的林姓現役軍人，最高法院依依酒駕致人於死罪判他六年半徒刑定讞。

據了解，林男是李聖光因酒駕奪走的第二條生命，當時年僅十九歲的林姓男子是家中獨子，生前非常孝順，為減輕家中負擔才擔任志願役。林家人在得知李聖光先前酒駕紀錄後，無法接受

原本在基隆市經營夾娃娃店的李聖光，去年一月二日中午在汐止某釣蝦場喝四罐啤酒，事後開車到基隆巡視自己的夾娃娃機。當晚六時許，又在超商喝兩罐啤酒後開車返家，中途行經工建路時，以超過時速六十公里跨越分向限制線，逆向超車，撞向對面車道騎機車直行的林男。

林被撞後機車滑行廿公尺遠，撞擊路邊車輛後起火燃燒，林因出血性休克、頸部開放性傷口、多處骨折、起胸等，傷重送醫不治。

李聖光酒測值高達零點六六毫克，事後坦承犯行。判決指出，李二○○八年就因酒駕騎機車發生車禍，造成後座女友身亡，事後取得女友家屬諒解，換得檢方處分不起訴。二○一四年他再度酒後駕車被逮，判刑三月確定，去年是他第三度酒駕，更帶走第二條無辜的生命。

判決指出，家屬和檢方向法院求刑十五年，法官考量李聖光在肇事後在現場向倒地的林男下跪道歉，事後雖有悔悟，且坦承犯行，態度尚佳，但因他已是第二次酒駕撞死人，難以憫恕；加上他與家屬間關於賠償金額認知差距過大，未和家屬達成和解。

一、二審均判刑李六年六月徒刑，最高法院昨駁回上訴，全案定讞。民事部分，基隆地方法院今年三月判李應賠償林男的父母共五三一萬餘元。

酒駕車禍
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