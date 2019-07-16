路坑慘摔男求國賠 高雄市府：洞不小應能注意

2019-07-16 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄洪姓男子3年前騎機車經過三民區鼎力路，因地面坑洞摔車，造成腿韌帶斷裂等不輕傷勢，他怒指高雄市政府工務局沒即時填補，也沒設警告標誌，提告求償國賠123萬元。市府辯稱坑洞「面積不小」，並非完全無法注意、閃避，高雄地院仍認為市府負5分之4過失責任，判應賠29萬多元。可上訴。

洪姓男子提告主張，2016年9月8日晚間7點55分，他騎車沿高雄三民區鼎力路往南，經過鼎金派出所前時，因路面有坑洞摔倒，造成左大趾鈍挫傷血腫、右膝前十字韌帶斷裂、右膝內側韌帶拉傷等傷勢，他認為主管機關市府工務局養工處沒即時填補坑洞，或在坑洞處設立警告標誌提醒用路人閃避，明顯有疏失。

洪指出，高市府應賠醫療費、不能工作的薪水損失、看護費及精神慰撫金共123萬多元，不過他提國賠書面請求，與市府協調不成立，便提告國賠。

高市府辯稱，案發時是夜間，但照明良好、車流量普通，坑洞長1公尺、寬0.4公尺、測約15公分，面積不小，依當時情況應該不會完全無法注意、閃避。