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李晶玉半月連贏3訴訟 這次換華視賠20萬

2019-07-16 17:58聯合報 記者王宏舜╱即時報導

主播李晶玉不滿華視新聞2016年3月30日僅憑壹週刊、周刊王雜誌網路新聞報導，就在「華視新聞網」網站刊登「貴婦A健保案李晶玉遭鎖定約談」報導，提損害賠償訴訟，要求華視與記者夏浩文連帶賠償200萬元、登報道歉。台北地院判李晶玉敗訴，但高等法院今改判華視與記者賠償20萬元，並在華視新聞網首頁刊登道歉聲明1日。

李晶玉不滿她赴美生子一事遭媒體訛傳，接連向壹週刊、王道旺台媒體(周刊王)、華視與記者求償。壹週刊部分，高院本月2日判壹傳媒台灣分公司、記者陳肅瑜與張瑋玲連帶賠償30萬元，並登報道歉；王道旺台媒體與記者李明軒9日也被判賠30萬和道歉。

李晶玉主張，夏浩文未經查證，只憑壹週刊、周刊王的報導，就以她的照片再搭配「貴婦A健保案李晶玉遭鎖定約談」的標題，撰寫「刑事局日前偵破一起『貴婦詐健保案』……向健保局詐領保險金，……主播李晶玉等，都以被警方列為第二波偵查對象，近期將一一傳喚釐清是否涉案」、「目前刑事局……將進行第二波約談，……主播李晶玉等名女人，皆榜上有名」報導，這會讓讀者認為她被列為犯罪嫌疑人，嚴重損害她名譽。

高院民事庭認為，華視新聞網的報導屬「事實陳述」，涉及真實與否的問題，這則報導全文，與壹週刊以「貴婦詐健保洪曉蕾等女星列清查名單」為標題，所刊載的內容相同，是夏浩文引述、轉載同日刊載的壹週刊報導，整理、摘要後發布。

刑事局所掌握的可疑名單並無李晶玉，她也沒被列為下波約談對象，她也未曾因在美國生產而申請核退健保醫療費用，高院認為報導內容與事實不符。

因夏浩文自陳是引述周刊王和壹週刊的報導，沒進一步查證內容是否屬實、李晶玉是否涉案，高院認定夏未盡合理查證義務就發稿，侵害李晶玉名譽，華視為僱用人，應連帶賠償並刊登道歉聲明，回復她名譽。本件得上訴。

李晶玉。本報資料照片
李晶玉。本報資料照片
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