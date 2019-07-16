「喝酒前想想家人」嘉市監理站道安講習 在殯儀館上課

2019-07-16 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市監理站與嘉義市政府民政處、嘉義市殯葬管理所、嘉義市政府警察局、嘉義市政府交通處為防止酒駕發生，首次攜手合作，今天在嘉義市殯儀館辦理第一次情境體驗道安講習課程，48名學員坐在靈堂內聽課，殯葬所帶著學員們解說殯儀館環境設施，體驗真實感覺，「喝酒前想想家人」。

嘉義市監理站表示，近5 年全國酒駕A1 類交通事故已造成600 人以上往生，惟酒駕事故仍頻傳，造成無數破碎的家庭，相當令人心痛。為增進酒駕道安講習成效，以情境體驗課程，感受震撼效果，期能降低酒駕的再犯。

嘉義區監理所長李輝宏提醒學員，交通安全除政府機關重視外，也是國人難以容忍之行為，為了避免酒駕遭受重罰與家人指責，李耀宏同時誠摯勸導學員這是最後一次，日後千萬不要再有酒駕行為。

南華大學生死學系主任廖俊裕分析學員們因為生活沒有重心而想藉由酒精逃避現實，因此以講授「生命教育」為主軸，「喝酒前想想家人」，並教導穴道按摩，有助於紓解生活壓力，讓學員珍惜生命之重要。

課後由殯葬所帶領學員解說殯儀館環境設施，體驗真實的感覺，使酒駕再犯者留下深刻印象，也讓學員感受人生的無常及親人悲痛心情，建立學員尊重生命的重要，宣誓不再酒後駕車也會勸導親友酒後不開車、開車不喝酒。