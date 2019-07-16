合夥被拖下水？ 張淑晶合夥人獲判無罪

2019-07-16 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



女房東張淑晶屢因租賃糾紛與房客訴訟，其明知房客在合約「連帶保證人」欄位留下的親友資料只是一般聯絡人的姓名電話，卻在發生糾紛時，誣指房客及其親友偽造文書和詐欺，結果不但害自己吃官司，合夥人黃鐸也被拖累；案經新北地院審理，張淑晶先後因誣告被判7年、5年6月刑期，也因詐欺取財被判刑1年2月，而黃鐸均獲無罪宣判。

張女在簽約時會以「聯絡人」作為藉口，要求房客在「連帶保證人」欄位留下家人、朋友的姓名和電話，方便要不到房租時找人。其明知房客留下資料的用意，也清楚這些親友在簽約時並不在場，卻在租賃產生糾紛、解約退租時，以此作為憑據，興訟指控對方偽造文書、毀損、侵占和詐欺等罪，顯有誣告事實。

張女的租賃爭議因民眾投訴媒體曝光，新北地檢署主動分案調查，發現被害者上百人，最後分二波起訴，起訴對象除了張女，也有其合夥人黃鐸。

新北地院審理後，去年7月就第一波起訴判張女誣告罪7年、詐欺取財罪1年2月（得易科罰金），黃鐸無罪。今年4月就第二波起訴判張女誣告罪5年6月時，黃鐸在審理期間因故未到庭，所以法院擇期審理後，今天才宣判他無罪。