影╱鈕承澤強制性交開庭 他又騎著腳踏車出庭

2019-07-16 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台北地院審理國片導演鈕承澤被控性侵劇組女助理疑案，今天續開庭進行準備程序，鈕承澤繼日前騎腳踏車出庭後，今天再「騎車到案」，但對於涉案情節、審判進度均不願說明，態度從容對媒體說「辛苦了！」

上次開庭，鈕承澤的律師團對於檢察官起訴時的證據能力等程序事項爭執，承審法官要求律師先以書狀呈報後，今天開庭程序是確認檢方舉證證據是否可供審判訴訟攻防之用，目前庭審進行中。

鈕承澤今天是第2次騎腳踏車出庭，上一次是在今年3月15日；鈕似已熟悉媒體生態，從容將車子交由助手停放後，緩步邁進法院給媒體短暫拍攝，仍拒絕對官司發言；據了解，由於審理進度停留在準備程序階段，換句話說，尚未進入證據調查，也無所謂訴訟攻防，甚至未觸及兩造是否和解。

台北地檢署指控，鈕承澤執導電影「跑馬」認識被害女子，2018去年11月23日，劇組原訂召開工作會議，鈕承澤臨時取消會議，改邀請友人到家裡聚會，並藉機請劇組人員帶同被害女子到場；11月24日凌晨，劇組人員離開，被害女子一人獨留鈕承澤家中。

鈕在劇組人員離去後，將被害女子強壓在沙發上，強脫衣褲，以手指插入被害女子下體，被害人事發後由室友陪同前往醫院驗傷採證，向警方報案。