買房5年才知有人暴斃飄屍臭 他求償法官認定「非凶宅」

2019-07-16 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



許姓男子5年前花1450萬元透過仲介買下台北市某房產，未料他今年從里長口中得知，曾有房客在屋內暴斃，飄出屍臭味才被人發現，她認定房子為「凶宅」，前屋主、仲介卻未盡告知責任和查證屋況的義務，提告要求前屋主、仲介各賠償700萬元。台北地方法院認為，經檢方相驗結果，房客死因為「病死或自然死」，不符凶宅構成要件，判前屋主和仲介免賠，許男敗訴，仍可上訴。

許提告主張，他2014年3月底透過房仲向前屋主購買房子，付款後登記在妻子名下，未料事隔5年，他今年3月被里長告知，才驚覺有房客2013年因厭世在屋內飲酒過量求死，因事後散發屍臭味被鄰居報警處理，發現房客已經死亡多時，認為房子成為「凶宅」減損價值。

他認為，前屋主也因畏懼屋內存積的冤怨之氣，才會急於要求房仲賣房，且故意不告知房子是凶宅，違反誠信，請求前屋主減少700萬元價金；而房仲業者疏於向鄰居詢問房產的實際狀況，導致他誤信房子不是凶宅，也向房仲要求給付700萬元。

前屋主抗辯指出，檢方開立的相驗屍體證明書，已經證明房客死因為自然身亡，房子並非凶宅，且他也不是因為房客死亡才要賣房子；房仲也指出，證明書記載房客是「病死或自然死」，且依照世界衛生組織去年的調查報告，全球有300萬人因為喝酒死亡，死因更是多種，可見飲酒致死原因多端，與自殺間沒有必然關連，請求法院駁回訴訟。