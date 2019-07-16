付不出扶養費大鬧前妻 檢方：情緒勒索不算恐嚇

2019-07-16 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



孔姓男子不滿前妻和她離婚，前年12月20日帶刀到場理論，過程中2人拉扯害對方被割傷，孔事後又傳訊說「一刀還你，我們恩怨就到這邊」，前妻認為心生畏懼提告；檢方偵結依家暴過失傷害起訴孔，但恐嚇部分，檢察官認為孔用「情緒勒索」不構成惡害通知，該部分不起訴處分。

檢警調查，孔男（34歲）當天下午1點多拿著1水果刀到前妻上班店外，先是喊叫她名字，後來就拿出刀往自己手上畫，前妻要他冷靜並上前打算把刀撿走時，2人發生肢體拉扯，搶奪刀子過程就被割傷。

前妻指控，孔因情緒激動當天下午又陸續傳LINE稱「一刀把我欠妳的都還你」、「謝謝妳的無情讓我有勇氣了結自己」等語，導致他心生畏懼。

檢方訊時，孔坦承有拿刀畫傷自己手，但搶刀過程不知前妻為何被割傷，另外會傳訊息是因為已和前妻離婚，自己父親又過世，家裡開銷比較大，希望對方扶養費不要逼這麼緊，但前妻一直要他依協議書上的內容履行，當時真的沒有要恐嚇她的意思。

檢方認為，孔因為帶刀到現場，前妻和他爭搶過程才受傷，前後具有相當因果關係，依家暴過失傷害罪嫌起訴他。