影／砂石車逼車與逆向交警車全都錄 6千元當場噴飛

2019-07-16 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



惡意逼車再一件。16日下午瑞芳警分局交通分隊執行巡邏勤務時，發現一台大型拖板車不斷以閃燈逼迫前車讓道，更違規跨越雙黃線超車，惡行全都錄，警方當場依據道路交通管理處罰條例第43條第1項，開出罰鍰新台幣6千元以上、2萬4千元以下，並記違規點數3點的危險駕駛告發單，同時告誡駕駛遵守交通規則。

瑞芳警分局指出，小隊長王忠勇及警員徐弘玫在台二線台北往宜蘭方向執行巡邏勤務時，發現一台大型拖板車不斷以閃燈逼迫前車讓道，更違規跨越雙黃線超車。

由於違規事實明確，嚴重影響道路安全。警方在全程蒐證後，立即鳴警笛上前攔查，並當場依據道路交通管理處罰條例第43條第1項，開出罰鍰新台幣6千元以上、2萬4千元以下，並記違規點數3點的危險駕駛告發單，同時告誡駕駛遵守交通規則。

警方表示，新北市東北角台二線濱海公路沿線，由於風景壯麗，加上景點多，更是來往花東宜蘭的必經道路，每每吸引大量遊客到此地遊玩。但因濱海公路道路沿線常有大型車輛呼嘯而過，不但危險也造成其他用路人危害。

警方已將台二線等重要路段列為加強取締路段，並警告駕駛人勿心存僥倖，駕駛人若是有惡意逼車等危險駕駛行為除需負擔高額罰鍰外，更需參加道路交通安全講習，如因而肇事，除需負民刑事責任外，更會吊銷其駕照等處罰，得不償失。