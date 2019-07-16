親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

聞髮香、緊摟爆密戀言承旭？女星這樣說

影／砂石車逼車與逆向交警車全都錄 6千元當場噴飛

2019-07-16 16:32聯合報 記者吳淑君╱即時報導

惡意逼車再一件。16日下午瑞芳警分局交通分隊執行巡邏勤務時，發現一台大型拖板車不斷以閃燈逼迫前車讓道，更違規跨越雙黃線超車，惡行全都錄，警方當場依據道路交通管理處罰條例第43條第1項，開出罰鍰新台幣6千元以上、2萬4千元以下，並記違規點數3點的危險駕駛告發單，同時告誡駕駛遵守交通規則。

瑞芳警分局指出，小隊長王忠勇及警員徐弘玫在台二線台北往宜蘭方向執行巡邏勤務時，發現一台大型拖板車不斷以閃燈逼迫前車讓道，更違規跨越雙黃線超車。

由於違規事實明確，嚴重影響道路安全。警方在全程蒐證後，立即鳴警笛上前攔查，並當場依據道路交通管理處罰條例第43條第1項，開出罰鍰新台幣6千元以上、2萬4千元以下，並記違規點數3點的危險駕駛告發單，同時告誡駕駛遵守交通規則。

警方表示，新北市東北角台二線濱海公路沿線，由於風景壯麗，加上景點多，更是來往花東宜蘭的必經道路，每每吸引大量遊客到此地遊玩。但因濱海公路道路沿線常有大型車輛呼嘯而過，不但危險也造成其他用路人危害。

警方已將台二線等重要路段列為加強取締路段，並警告駕駛人勿心存僥倖，駕駛人若是有惡意逼車等危險駕駛行為除需負擔高額罰鍰外，更需參加道路交通安全講習，如因而肇事，除需負民刑事責任外，更會吊銷其駕照等處罰，得不償失。

若民眾發現有車輛有危險駕車行為時，提供行車紀錄器等影片供警方取締違規，共同維護交通好環境。

昨日下午瑞芳警分局交通分隊執行巡邏勤務時，發現一台大型拖板車不斷以閃燈逼迫前車讓...
昨日下午瑞芳警分局交通分隊執行巡邏勤務時，發現一台大型拖板車不斷以閃燈逼迫前車讓道，惡行全都錄，警方當場開罰6千元以上、2萬4千元以下罰單。圖／瑞芳警分局提供
分享
昨日下午瑞芳警分局交通分隊執行巡邏勤務時，發現一台大型拖板車不斷以閃燈逼迫前車讓...
昨日下午瑞芳警分局交通分隊執行巡邏勤務時，發現一台大型拖板車不斷以閃燈逼迫前車讓道，惡行全都錄，警方當場開罰6千元以上、2萬4千元以下罰單。圖／瑞芳警分局提供
分享

台大瑞芳
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

合夥被拖下水？ 張淑晶合夥人獲判無罪

2019-07-16 17:15

影╱鈕承澤強制性交開庭 他又騎著腳踏車出庭

2019-07-16 17:12

買房5年才知有人暴斃飄屍臭 他求償法官認定「非凶宅」

2019-07-16 16:59

李晶玉半月連贏3訴訟 這次換華視賠20萬

2019-07-16 17:58

「一日檢察官」觀看破百萬 創下司法史最高紀錄

2019-07-16 16:24

涉收百萬政治獻金案不起訴 黃偉哲除了尊重還這樣說

2019-07-16 15:39

黃偉哲被控收百萬政治獻金未申報 南檢查無實證不起訴

2019-07-16 14:50

誆賣SBS演唱會門票 辯「椎間盤突出」不想坐牢

2019-07-16 14:33

投資露營車吸金24億被判刑 連3位律師都曾因此被告發

2019-07-16 14:31

超速照片有兩輛車想撤銷被駁回 法官：就是在拍你

2019-07-16 14:03

屏監戒護科長遭斷手腳 卸任典獄長：求法務部優先升遷

2019-07-16 13:18

誆陸女合法來台變血汗賣淫 每次2800只拿1千

2019-07-16 12:30

垃圾車司機酒駕第4次撞死老婦 法官認無逃亡之虞予交保

2019-07-16 11:44

臉書用假名 身障男騙少女穿薄紗買初夜

2019-07-16 11:21

遭公司用3大過開除怒提告 法官揭他有「3大錯」判敗訴

2019-07-16 11:08

酒駕害死女友冥婚換和解 醉男再開車撞死孝子判關6年半

2019-07-16 11:06

又來！洩密案馬英九無罪定讞 陳師孟要查歷任法官

2019-07-16 10:59

不滿馬英九無罪 律師告發高院審判長涉瀆職

2019-07-16 10:59

猛力飛撲害裝置藝術爆裂消氣 受邀參觀的他要賠16萬元

2019-07-16 10:13

掌摑鄭麗君不起訴 北檢：逾越意見表達合法範圍不可取

2019-07-16 10:02

掌摑文化部長鄭麗君非妨害公務 資深藝人獲不起訴

2019-07-16 09:44

「好學生要聽老師話」 教授趁女研究生閉眼偷吻舔耳

2019-07-16 08:01

陸配挾台夫遺囑想「住到死」 房地早易主她連敗

2019-07-16 07:34

涉買賣台南土地套利四億 中信老臣張明田聲押

2019-07-16 07:14

超跑釀2死3傷案／富少高額賠償換緩刑 檢另提重罪

2019-07-16 00:09

適用舊法 無法追薪…貪汙女檢陳玉珍判撤職

2019-07-16 00:05

涉賤賣土地 中信銀專委張明田遭約談

2019-07-16 00:01

多輛機車闖進快速道路飆速 PO網統統吃罰單

2019-07-15 19:45

越級搭普悠瑪遇列車長查票 竟嗆「你算什麼東西」

2019-07-15 18:58

超跑競駛自強隧道釀2死3傷 游瀚甯：我都認罪

2019-07-15 17:50

開超跑釀2死3傷高額金和解 公訴檢座突襲質疑法律適用

2019-07-15 17:13

女檢貪2300萬 職務法庭：心中有賄賂怎中立

2019-07-15 17:08

未打方向燈罰3千元 她辯稱從路肩下匝道是「直行」

2019-07-15 16:41

性侵犯提操性100分請求減刑 二審認兩者無關判刑

2019-07-15 16:20

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

2019-07-15 15:05

200人抗議總統派400警力維安 法官：執法違反比例原則

2019-07-15 14:52

遊艇公司老闆搞婚外情 與女友連帶賠償40萬

2019-07-15 14:20

褲子脫一半就提槍上陣 男持電擊棒劫色判刑７年半

2019-07-15 14:16

未關好車門就啟動升降設備 車受損業主免責

2019-07-15 14:15
看更多

熱門文章

8年前他在救護車接生男嬰 和今天火場救出男童竟同一人

2019-07-15 20:09

影／李承翰移靈9旬祖母哭喊不捨 同事痛哭不能自已

2019-07-16 12:50

短褲露美腿！拖車女神吸引全場目光 真相超尷尬

2019-07-15 20:53

彰化阿公倒車不慎 撞死1歲學步小孫子

2019-07-16 09:15

陸客來台吃遍小吃 直呼「非常普通」網戰翻

2019-07-16 10:10

影／李承翰公祭靈柩覆國旗 同事淚訴：任務結束了

2019-07-16 09:36

涉買賣台南土地套利四億 中信老臣張明田聲押

2019-07-16 07:14

本田、豐田正面對撞車頭全毀 網友笑稱旗鼓相當

2019-07-16 12:49

殉職鐵路警察今告別式 台南年輕員警上午輕生

2019-07-16 11:06

中信再爆掏空案 約談「外資圈金童」碩河開發董座

2019-07-15 18:57

拒酒測重罰18萬！為何這群人覺得繳錢才划算？

2019-07-16 09:00

對嫌開槍 警無奈訴說：沒辦法，不開不是他死就是我亡

2019-07-15 23:20

又來！洩密案馬英九無罪定讞 陳師孟要查歷任法官

2019-07-16 10:59

李承翰公祭李佳芬前往致意 雙手合十不願多言

2019-07-16 10:22

黑紗裙襬遭機車「吃掉」 妙齡女險洩春光尖叫：超可怕

2019-07-16 12:10

李承翰告別式 靈柩覆蓋國旗、追晉巡官

2019-07-16 08:59

陸配挾台夫遺囑想「住到死」 房地早易主她連敗

2019-07-16 07:34

中信金聲明 公司未被搜索

2019-07-15 18:23

影／悼念路警李承翰 全國臺鐵各地列車鳴笛三秒

2019-07-16 12:13

起因擋到路 uber eats司機與計程車運將起衝突

2019-07-16 11:22

越級搭普悠瑪遇列車長查票 竟嗆「你算什麼東西」

2019-07-15 18:58

「好學生要聽老師話」 教授趁女研究生閉眼偷吻舔耳

2019-07-16 08:01

女童誤食超商塑膠叉碎片 廠商登門賠償母仍不滿

2019-07-15 21:30

掌摑鄭麗君不起訴 北檢：逾越意見表達合法範圍不可取

2019-07-16 10:02

客人點鹹酥雞以「太油」退單 業者怒：奧客當到爽

2019-07-16 11:14

父親節跑性愛趴 國小姐妹花讓家長氣炸

2019-07-15 18:59

台中大里大樓住戶起火 3人嗆傷送醫

2019-07-16 08:56

鐵路警察李承翰公祭 退警：「今天公祭明天忘記」

2019-07-16 10:57

普悠瑪事故咎責出爐 范植谷1大過2小過最重

2019-07-15 19:22

鐵警李承翰公祭 「任務結束、一路好走」

2019-07-16 12:33

影／砂石車逼車與逆向交警車全都錄 6千元當場噴飛

2019-07-16 16:32

掌摑文化部長鄭麗君非妨害公務 資深藝人獲不起訴

2019-07-16 09:44

臉書用假名 身障男騙少女穿薄紗買初夜

2019-07-16 11:21

影／鐵路警察李承翰公祭 同事不捨場面哀戚

2019-07-16 11:08

影／北車兩列車鳴笛三秒 民眾敬禮悼念李承翰

2019-07-16 12:13

獨／18歲新手女駕駛才剛出險完 倒車又撞警用偵防車

2019-07-16 15:36

屏監戒護科長遭斷手腳 卸任典獄長：求法務部優先升遷

2019-07-16 13:18

影／向李承翰致敬 台鐵11時40分全台列車鳴笛三秒

2019-07-16 10:42

真膳美饌改名重起爐灶 兩派人馬上午僵持門前爆糾紛

2019-07-16 12:47

大一男與13歲少女嘿咻5次 少女媽上門談判他向警自首

2019-07-16 14:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top