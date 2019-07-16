「一日檢察官」觀看破百萬 創下司法史最高紀錄

2019-07-16 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



藝人邰智源所主持的「一日系列」網路節目《木曜4超玩》體驗各行各業，本次前往「天下第一署」台北地檢署拍攝，動員數10名檢察官及書記官支援，最亮眼的莫過於美女檢察官林彥均，節目播出短短4天半，今上午youtube觀看次數就逾百萬，創下法律宣導節目史上最高觀看紀錄。

麥卡貝網路電視頻道節目《木曜4超玩》以「一日體驗各行各業」系列聞名，製作團隊以最接地氣的方式，透過酒駕、相驗、金融犯罪等案件的實境紀錄，讓觀眾能一睹檢察官日常工作內幕，主持人邰智源、謝坤達，透過幽默的主持風格，帶領觀眾體驗檢察官的價值與甘苦。

此次支援影片拍攝的檢察官中，專業能力備受肯定，外貌十分出眾，包括國土安全組主任檢察官陳玉萍、檢察官林彥均、公訴檢察官陳照世、許文琪等人，都支援影片拍攝。

由林彥均值內勤，開庭處理酒駕案件，對被告訓誡酒後絕對不能駕車，無論有無酒醉，都是觸法行為。開完庭後，林彥均馬上撰寫書類，送箱子給主任檢察官及襄閱主任檢察官過目，以達成「速偵」案件「快速偵結」的目的。

另由緝毒組王鑫健主任檢察官，帶領主持人前往第二殯儀官相驗，期間還突發執行專案搜索，凸顯出檢察官的工作性質非常需要積極、主動、耐高壓及協調能力，傳達檢察官「動靜皆宜」的一面。