涉收百萬政治獻金案不起訴 黃偉哲除了尊重還這樣說

2019-07-16 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南地檢署偵辦台南市長黃偉哲被控於2006年競選立委期間，涉嫌透過國會辦公室李姓助理，收受開發公司蘇姓經理提供100萬政治獻金，並未向監察院申報政治獻金專戶內，今天檢方以查無黃偉哲曾收取100萬元政治獻金事證，依罪證不足，做出不起訴處分。