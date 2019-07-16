黃偉哲被控收百萬政治獻金未申報 南檢查無實證不起訴

2019-07-16 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市長黃偉哲。本報資料照片 分享 facebook 台南地檢署偵辦台南市長黃偉哲被控於2006年競選立委期間，涉嫌透過國會辦公室李姓助理，收受開發公司蘇姓經理提供100萬政治獻金，並未向監察院申報政治獻金專戶內，今天檢方以查無黃偉哲曾收取100萬元政治獻金事證，依罪證不足，做出不起訴處分。

南檢說，李姓助理前後證述不一，又查無其他證據足以證明黃偉哲有收到該款項，再勾稽比對相關通訊監察譯文，也無明確證據足以認定黃偉哲知悉李，於2006年5月4日收受蘇所提供100萬元現金一事。

檢察官清查黃偉哲金融帳戶資金，並無可疑情形，依目前所得的證據資料，在證據法則上既可對黃為有利的存疑，而無法依客觀方法完全排除，本諸無罪推定原則，應為不起訴處分。

此外，黃偉哲被控收受蘇、李提供100萬元現金的政治獻金，另違反行政治獻金法第11條、第24條規定。黃另於2007年12月17日，親自收受蘇交付的支票3張，共200萬元的政治獻金（該款項有存入政治獻金專戶並依法申報），作為蘇請託其關切安樂園開發案的報酬，違反行為時政治獻金法第8條第1項、第26條規定。