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黃偉哲被控收百萬政治獻金未申報 南檢查無實證不起訴

2019-07-16 14:50聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市長黃偉哲。本報資料照片
台南市長黃偉哲。本報資料照片
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台南地檢署偵辦台南市長黃偉哲被控於2006年競選立委期間，涉嫌透過國會辦公室李姓助理，收受開發公司蘇姓經理提供100萬政治獻金，並未向監察院申報政治獻金專戶內，今天檢方以查無黃偉哲曾收取100萬元政治獻金事證，依罪證不足，做出不起訴處分。

南檢說，李姓助理前後證述不一，又查無其他證據足以證明黃偉哲有收到該款項，再勾稽比對相關通訊監察譯文，也無明確證據足以認定黃偉哲知悉李，於2006年5月4日收受蘇所提供100萬元現金一事。

檢察官清查黃偉哲金融帳戶資金，並無可疑情形，依目前所得的證據資料，在證據法則上既可對黃為有利的存疑，而無法依客觀方法完全排除，本諸無罪推定原則，應為不起訴處分。

此外，黃偉哲被控收受蘇、李提供100萬元現金的政治獻金，另違反行政治獻金法第11條、第24條規定。黃另於2007年12月17日，親自收受蘇交付的支票3張，共200萬元的政治獻金（該款項有存入政治獻金專戶並依法申報），作為蘇請託其關切安樂園開發案的報酬，違反行為時政治獻金法第8條第1項、第26條規定。

南檢表示，這兩部分依行為時政治獻金法第24條、第26條規定，違反的法律效果均是處罰鍰，屬行政罰，告發意旨都難認被告黃偉哲涉有何刑責。至於李姓助理所涉違反政治獻金法及侵占犯行部分，另提起公訴。

台南地檢署追查台南市長黃偉哲於競選立委期間收取百萬元政治獻金未申報，南檢今天以罪...
台南地檢署追查台南市長黃偉哲於競選立委期間收取百萬元政治獻金未申報，南檢今天以罪證不足不起訴黃偉哲。圖/本報資料照片
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政治獻金黃偉哲檢察官
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