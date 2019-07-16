誆賣SBS演唱會門票 辯「椎間盤突出」不想坐牢

2019-07-16 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



女粉絲上網想買「SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI 」演唱會門票，卻遭游姓女賣家詐騙，游女一、二審被依加重詐欺罪判刑8月。圖為南韓男團「防彈少年團」。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 游姓女子在去年在網路上兜售「SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI 」演唱會門票，宣稱為搖滾區，黃姓、邱姓女買家分別付出3萬、1萬2千元購買，事後卻發現被騙，邱女還沒收到門票。新北地院依加重詐欺罪判游女8月徒刑，她以「椎間盤突出、神經根病變」不適合入監為由上訴，祈求輕判，高等法院駁回。

SBS演唱會去年7月在台北南港展覽館舉行，卡司包括BTS防彈少年團、 iKON等，游姓女子買了3張分別位在B4區、B5區、A1區的票，再上露天拍賣刊登出售，但謊稱位席為S1區。

黃姓女買家看到「限時出讓SBS BTS 搖滾站區第一排」的訊息，傳訊息告知願以每張1萬5千元的價格購買2張，她去年6月27日匯款3萬，但卻收到B4、B5區的門票兩張，想質問游女卻聯繫不到人。

游女也以另一個露天拍賣帳號賣票，邱姓女買家付了1萬2千欲買S1門票，卻沒收到票券。黃女、邱女報警，新北市警永和分局報請檢察官偵辦。

游女落網後坦承犯行並還錢，加上有使用者IP位置等資料佐證，新北地院認定她犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪。游女詐得的金額扣除實際寄給黃女的門票價值，賺了2萬9千元。因刑法第339條之4第1項第3款最輕本刑為1年以上有期徒刑，刑度相當重，新北院考量本案只有她1人犯案，相較於詐騙集團的手段、獲利，有「情輕法重」的情形，2犯行判她8月徒刑。

高院認為，游女以患有腰薦椎椎間盤突出、兩側神經根病變，「身體狀況實在不允許入監」為由聲請量處得易科罰金之刑，但她之前就有類似買賣門票詐取財物的偽造文書、詐欺犯行，卻仍再犯，一審已「憫恕」，沒有濫用裁量權的問題。

高院指出，游女是否因罹病而不宜入監，應該等案子確定後，她再向執行檢察官聲請，這不是法院量刑該審酌的事，駁回上訴。