投資露營車吸金24億被判刑 連3位律師都曾因此被告發

2019-07-16 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



中信昌公司負責人吳國昌被控和胞弟吳孝昌、多名友人，以加盟投資露營車、開發觀光飯店名義吸金超過24億元，另有三名律師鑑證契約；一審依違反銀行法判吳國昌14年徒刑，二審改判8年徒刑，最高法院撤銷發回更審，高院更一審今天宣判，判吳國昌12年徒刑，沒收犯罪所得，仍可上訴。

判決指出，吳國昌將吸金業務分成「業務、飯店、房地產」三大部門，由張欽堯等人擔任幹部，指導旗下人員對外推銷投資產品、抽取佣金。以「露營車售後租回專案」及在嘉義、金門買賣觀光景點周圍土地、開發及興建飯店等投資方案，對外佯稱每年給付年利率百分之12，與本金顯不相當的紅利，吸引民眾投資，再由律師江東原、葉大慧、魏君婷鑑證契約，違法吸金24億餘元。

吳國昌等人辯稱，本案有經過律師鑑證，並不知道這是違法的；但更一審認為，吳國昌曾經徵詢律師，但律師表示無法保證不會違反銀行法，但吳國昌仍執意為之，顯見吳國昌知道可能違法。

合議庭認為，吳國昌等人吸金金額龐大，導致眾多投資人巨額積蓄化為灰燼，或因借款投資導致負債累累，至今民事執行程序尚未終結，求償更是沒有著落，破壞正常金融交易秩序，依違反銀行法非法經營銀行業務罪，判吳國昌12年徒刑。