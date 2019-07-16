超速照片有兩輛車想撤銷被駁回 法官：就是在拍你

2019-07-16 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



王姓男子在台62甲線被固定式測速器從車後拍到超速，挨罰3000元。由於違規照片出現另一輛車，王主張是他車超速，訴請撤銷處分。法官指出，違規照片上確有另一輛車，但是在對向車道。採證照片標示偵測方向是車尾，可知偵測對象是王男的車，而非他車，駁回告訴。

判決指出，王男去年8月18日傍晚駕車行經台62甲線，在基隆往四腳亭方向指標5K處，被微電腦雷達測速自動照相設備拍到時速71公里，超過速限60公里11公里。

新北市瑞芳警分局根據違規照片逕行舉發，王男收到紅單後向台北市區監理所提出申訴。監理所函請警方查明，瑞芳警分局答覆王男違規屬實，決定裁處3000元罰款。王不服處分，提起行政訴訟。

王男主張，違規照片上可見他的車子的「左前方」有另一輛車，兩車「重疊」，距離很近，因為他車超速，連帶讓他的車也被拍進去，是機器誤測，裁罰有誤。

法官查出，微電腦雷達測速自動照相設備照片，明確標示採證日期、時間及地點，另有「偵測方向：車尾」、「限速：60km/hr 」、「速度：71km/hr 」等資訊驗數據，堪認王男有違規事實。