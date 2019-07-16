屏監戒護科長遭斷手腳 卸任典獄長：求法務部優先升遷

2019-07-16 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



矯正署上週三（10日）發布人事包括7名新任監所長異動，今舉辦交接典禮，卸任屏東監獄典獄長簡文拱服務39年榮退，他向法務部長蔡清祥要求，去年底屏監陳姓戒護科長遭惡煞打斷手腳，至今未傷癒就回到崗位，應該給予優先升遷；蔡也說，對於首長任用他會綜合考量專業、協調及經歷等。

簡文拱說， 在矯正體系服務已經39年，在台南二監時經費、人力缺乏，有法務部及全台21個監所，總共援助713萬元，最後讓工程順利完成，讓他在最艱困時有人幫忙，至今印象深刻。

簡也提到，他最不忍心的是去年12月17日，屏東監獄陳姓戒護科長為人剛正嚴明，卻遭惡煞埋伏攻擊，慘被斷手斷腳至今仍未完康復，但3月份就回來上班；簡並當眾懇蔡清祥，盼能讓陳優先升遷，因為若對這種同仁不鼓勵，以後恐沒有人敢當戒護科長。

新任金門監獄典獄長楊益彰表示，奉派首長深知責任重大，將抱持戒慎恐懼全力已付，他27年來歷任15機關，深感戒護工作重要，對於收容人人權提升、老年化、暴力精神問題，以及監所衛生醫療等工作的重要。

蔡清祥致詞時說，幾天剛好是他就任法務部長1週年，去年他就任當天下午立刻到矯正署主持交接，他提到，對於推動智慧型監獄有6大面向，其中遠距接見讓有困難的家屬可提前預約和收容人用視訊接見，獲得正面迴響，而援助家庭方案也獲得社會支持、捐助。

蔡也說，他之前到桃園女監視察，發現有2歲以下幼童隨母入監狀況，他認為監所內照顧環境雖足夠，但小孩無辜從小關在裡面成長一定會有傷害，所以推動及時雨高關懷計劃，讓隨母入監幼童也能到外界幼稚園上學，今年4月1日開始實施。

而少年輔育院改制成學校，在7月底也將上路，包括桃園少輔院、彰化紹輔院改制為桃園分校、彰化分校，讓矯正少年也能獲得一般學校的教育資源；另外，有關現在是矯正博物館的嘉義舊監獄，他也和文化部、嘉義市政府商討，要好好修繕維護，讓更多矯正歷史成為觀光教育資源。

蔡最後說，他對於機關首長挑選，著重品操是否足以帶領同仁，也得具備溝通協調能力，而經歷充足也是考慮重點，他並強調，首長不是永遠首長，若有疏忽就會被更優秀的人取代。