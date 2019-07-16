誆陸女合法來台變血汗賣淫 每次2800只拿1千

2019-07-16 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄歐姓男子遭控欺騙中國大陸女子能安排來台工作，抵台後卻強逼賣淫還錢，每次接客要價2800元，但女子實拿僅1000元，不法集團成員坐享血汗錢。高雄高分院認定，共3名受害陸女被逼性交易2010次、總收入562萬，歐依犯意圖營利使大陸人民非法進入台灣罪判4年徒刑，另有3名成員通緝中。可上訴。

判決指出，綽號「闊嘴」、「旺哥」的54歲歐姓男子，和張姓、莊姓、陳姓男子（通緝中）籌組人口販運集團，由張在大陸招募女子可安排「合法在台工作」，並用來台健檢、小針美容與旅遊名義申請入境，沒想到女子剛抵台，就被逼賣淫來償還3萬5000元人民幣（約台幣15萬元）「來台費用」。

合議庭認為，2013年到2014年間，歐姓男子等人配合另個賣淫集團，分別載綽號「果子」、「李菲」、「安安」大陸女子到高雄七賢路、六合路的按摩店，或旅館進行賣淫，每次要價2800元，卻抽走1800元。經估計，3人留台時間8月到2月不等，從事性交易次數290、420、1300次。

歐姓男子辯稱，他只是代為尋找承租的住處，且大陸女子來台都自願的，即使有從事性交易，也沒人逼迫。

不過「果子」2014年9月逃離掌控向警方自首，證稱集團成員宣稱幫墊付來台費用需還錢，又威脅簽證早已逾期、不能對外聯繫，還拿大陸女子被毆打眼睛、嘴巴腫起來照片，讓她心理很大的恐懼，迫於無奈從事性交易，根本沒拿到工資。